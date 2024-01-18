Türkiye sigara kullanımında dünya birincisi

Türkiye’de, kişi başına düşen ortalama günlük sigara tüketim adedi sayısında 17,1 ile dünya birincisi oldu. Türkiye'yi 15.7 adet ile Yunanistan takip etti.

Dünya genelinde 2 milyar insanın sigara ve diğer tütün ürünlerinin bağımlısı olduğunu belirten uzmanlar, 2018-2023 Tütün Kontrolü Planı'na göre Türkiye'de sigara içenlerin sayısının 15 milyondan fazla olduğunu belirtti.

Türkiye’de 15 yaş ve üzeri toplam nüfusta her 4 kişiden en az 1'inin sigara kullandığı belirtilen açıklamada; bu orana göre yaklaşık 20 milyona yakın kişinin düzenli sigara içicisi olduğu açıklandı.

TÜRKİYE DÜNYA BİRİNCİSİ

Türkiye’de, kişi başına düşen ortalama günlük sigara tüketim adedi sayısında 17,1 ile dünya birincisi olduğu belirtildi.

Bu rakamın Yunanistan’da 15.7, İsrail’de, 15.5 ile Japonya ve Avusturya’da 15.4 adet olduğu açıklandı.

DSÖ'DEN ÇAĞRI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), toplum sağlığına yönelik zararları en aza indirmek amacıyla elektronik sigara kullanımının kontrol altına alınması için acil eylem çağrısında bulundu.

Sigaradan daha az zararlı olarak kabul edilen ve kullanımı gittikçe yaygınlaşan elektronik sigaranın içeriğindeki kimyasalların en az sigara dumanında bulunanlar kadar zararlı olduğunu söyleyen uzmanlar, sigarayı bırakmak için farklı yöntemler denemek yerine kararlı olmak gerektiğini belirtti.