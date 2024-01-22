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Türkiye Uzay Ajansı'ndan, Gezeravcı'nın sosyal medya hesapları hakkında açıklama

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), X sosyal medya platformundan, Gezeravcı'nın sosyal medya hesaplarına ilişkin bilgilendirmede bulunuldu. Açıklamada sahte hesaplar konusunda dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

Güncel
  • 22.01.2024 00:25
  • Giriş: 22.01.2024 00:25
  • Güncelleme: 22.01.2024 00:29
Kaynak: AA
Türkiye Uzay Ajansı'ndan, Gezeravcı'nın sosyal medya hesapları hakkında açıklama

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın sosyal medya hesaplarının "Instagram: @astroalper https://instagram.com/astroalper" ile "X:@TURKastro https://twitter.com/TURKastro" olduğunu bildirdi.

TUA'nın X sosyal medya platformundan, Gezeravcı'nın sosyal medya hesaplarına ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.

Sahte hesaplar konusunda dikkatli olunması gerektiği bildirilen paylaşımda, Gezeravcı'nın Instagram hesabının "@astroalper https://instagram.com/astroalper", X hesabının ise "@TURKastro https://twitter.com/TURKastro" olduğu kaydedildi.

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