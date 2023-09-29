Türkiye ve Macaristan’a Fransa’dan İsveç çağrısı

Haber Merkezi

Fransa, İsveç’in NATO üyeliğine yönelik protokole meclis onayı vermeleri için Türkiye ve Macaristan’a çağrıda bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de gazetecilere yaptığı açıklamada, "İsveç’i NATO’da görmek istiyoruz. Türkiye ve Macaristan’ın da verdikleri sözleri tuttuğunu görmek istiyoruz" dedi.

NATO üyesi ülkelerden sadece Türkiye ve Macaristan İsveç’in ittifaka katılmasına yönelik protokolleri parlamentolarında onaylamadı.

İsveç’in üyeliğine karşı çıkan Türkiye, geçen Temmuz ayında Litvanya’da yapılan NATO zirvesinde vetosunu kaldırmıştı.

İsveç ve Finlandiya, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından askeri tarafsızlık ilkesinden vazgeçerek Mayıs 2022’de NATO’ya üyelik başvurusunda bulunmuştu. Ankara ve Budapeşte’nin itirazları nedeniyle uzayan süreç sonunda Türk ve Macar meclislerinden Finlandiya’ya onay çıkmıştı. NATO’ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda 31 Mart’ta kabul edilen Finlandiya, Nisan ayı başında İttifak’ın 31’inci üyesi olmuştu.