Türkiye Yazarlar Sendikası 50 yaşında

Haber Merkezi

Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) 50. doğum yılı kutlamalarını bir basın toplantısıyla başlattı. 6 Şubat’ta Cağaloğlu’da Türkiye Gazeteciler Cemiyetinde gerçekleşen toplantı, Sendikanın Genel Sekreteri Tahir Şilkan’ın sunumuyla açıldı. Sendika yönetimi anı, izlenim ve görüşleriyle TYS’yi anlattı. Genel Başkan Adnan Özyalçıner, “Dünyanın Bütün Kalemleri Birleşin” adlı 50. yıl bildirisini katılımcılarla paylaştı. Bildiride sendikanın kurulduğu günden beri baskı ve yasaklara karşı örgütlü bir mücadeleyle güç birliği içinde olduğu, söz ve yazı özgürlüğünün gerçekleştirilmesi, korunması için her türlü yasal mücadeleyi sürdürdüğü vurgusu öne çıkarken düşünenlere, gerçekleri söyleyenlere, yazanlara yaşatılan bütün bu haksızlıklarla, adaletsizliklerle savaşılacağı vurgulandı.

Toplantının ardından TYS 50. yıl kutlamalarına Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezinde edebiyat matinesiyle devam etti. Sendika, her ay şiir, öykü, oyun, deneme okumalarıyla okurla buluşmaya devam edecek. Bu ay yazarlar, Dünya Öykü Günü için Yaşar Kemal, Aziz Nesin, Oktay Akbal öykülerinin yanı sıra günümüz öykücülerinden de öyküler okuyacak.