Türkiye'ye en fazla vize reddi veren ülkeler: İlk sırada Almanya var

Türkiye'den geçen sene 778 bin 409 Schengen vizesi başvurusunun 120 bin 876'sı reddedildi. Almanya, 48 bini aşkın başvuruyu onaylamayarak en fazla vize reddi veren ülke oldu. Almanya'yı Yunanistan, Fransa ve Hollanda takip etti.

Türkiye’den yapılan Schengen vizesi başvurularının reddedilmesi gündemdeki yerini koruyor.

Schengen vizesi başvurularına ret örnekleri gelmeye devam ederken, başvuruların reddedilmesi verilere de yansıdı.

Türkiye geçen yıl 778 bin 409 başvuruyla ilk sırada yer aldı. Schengen ülkeleri bu başvuruların 120 bin 876’sına ret yanıtı verdi.

İLK SIRADA ALMANYA VAR

Schengen Statistics'in 2022 verilerine göre Almanya, geçen yıl Türkiye'den gelen vize başvurularının yüzde 40'ını reddetti. Türkiye'deki diplomatik temsilciliklere gelen 120 bin 876 vize başvurusunu inceleyen Almanya, 48 bini aşkın başvuruyu onaylamayarak en çok vize reddi veren ülke oldu.

Türkiye’den en fazla başvuru alan ikinci ülke Yunanistan’ın ret oranı yüzde 13.5, üçüncü sıradaki Fransa’nın geri çevirme oranı ise yüzde 14.4 oldu.

Yunanistan 64 bin 829 başvurudan 15 bin 913'ünü onaylamadı. Bunu sırasıyla 115 bin 114 ve 48 bin 807 vize başvurusu ile Fransa ve Hollanda takip ederken, ilgili ülkelerin yetkilileri sırasıyla Türkiye'nin Schengen Vizesi için 15 bin 435 ve 15 bin 913 başvurusunu reddetti.

EN AZ RET ORANI LÜKSEMBURG'DA

En az ret oranının tespit edildiği ülkeler ise yüzde 7.6’yla Lüksemburg, yüzde 7.93’le İtalya ve yüzde 10.85’le Polonya oldu.