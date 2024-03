Türkiye’de 10 kişiden 4'ü et, balık veya tavuk tüketemiyor

Türkiye, sağlıklı beslenme konusunda Avrupa’da son sırada yer alıyor. AB üyesi ülkelerin yüzde 97’si iki günde bir et, tavuk veya balık tüketiyor. Türkiye’de ise her 10 kişiden 4’ü, iki günde bir et, tavuk ve balık tüketebilecek finansal güce sahip değil.

04.03.2024

Güncelleme: 04.03.2024 10:00 Kaynak: Haber Merkezi

