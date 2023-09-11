“Türkiye’de başıboş çocuk sorunu var” diyen kişi gözaltına alındı

“Türkiye’de başıboş köpek değil başıboş çocuk sorunu var, ya siz çırpacaksınız çocuklarınızı ya da biz çırpacağız” diyen kişi, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen T.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

“Türkiye’de başıboş köpek değil başıboş çocuk sorunu var, ya siz çırpacaksınız çocuklarınızı ya da biz çırpacağız” cümleleriyle video çekip bu videoyu da sosyal medya hesaplarından paylaşan T.K. adlı kadın gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen T.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

T.K. isimli bir sosyal medya kullanıcısı, "Türkiye'de başıboş köpek değil başıboş çocuk sorunu var" ifadelerini kullandığı bir video çekti. Söz konusu videonun devamında, "Hakkını yedirmeyeceğim hayvanların, ölün geberin. Böyle bir şey gördüğünüzde çocukları dövmekten çekinmeyin açık açık söylüyorum. O yüzden ya siz çırpacaksınız çocuklarınızı ya da biz çırpacağız. Senin çocuğun diye hiçbir söz ettirmezsen ölüsünü bulursun köşe başında bir yerde” ifadelerini kullanan T.K., bu videoyu da sosyal medyada paylaştı.

Videoya kısa sürede çok sayıda tepki gelirken İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı. Ekipler, kullanıcının "Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçundan arandığını tespit edince şüphelinin kaldığı adrese baskın yaptı.

Gözaltına alınan T.K., "Halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit" suçundan yürütülen soruşturma işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. T.K., işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.