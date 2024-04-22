Türkiye’de evlilik istatistikleri: 20 yılda boşanma arttı, evlilik azaldı

2004-2023 arasını kapsayan son 20 yılda bin kişilik nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden 'kaba evlenme hızı' yüzde 37 düşerken 'kaba boşanma hızı' ise yüzde 49 arttı.

Türkiye'de 2004'te 615 bin 557 olan evlenen çift sayısı, 2023'te 565 bin 435'e geriledi. 91 bin 22 olan boşanma sayısı da 171 bin 881'e yükseldi. Boşananların sayısının yüzde 89 arttığı son 20 yılda; 11 milyon 800 bin 266 çift evlendi, 2 milyon 559 bin 910 çift yollarını ayırdı.

Türkiye'de son 20 yılda evlenme oranı düşerken, boşanma oranı yükseldi. 2004-2023 yıllarını kapsayan süreçte 1000 nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden 'kaba evlenme hızı' yüzde 37 düştü, 'kaba boşanma hızı' yüzde 49 arttı. Kaba evlenme hızı 2004'te yüzde 9,10'dan 2023'te yüzde 6,63'e geriledi, kaba boşanma hızı ise yüzde 1,35'ten yüzde 2,01'e yükseldi.

KADINLARDA 30-34, ERKEKLERDE 35-39 YAŞLARDA BOŞANMA FAZLA

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2023 yılında gerçekleşen boşanmaların yüzde 33,4'ü evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 21,7'si 6-10 yılı içinde gerçekleşti. Geçen yıl 165 bin 51 çift geçimsizlik, 137 çift zina, 60 çift cürüm ve haysiyetsizlik, 33 çift cana kast ve fena muamele gibi nedenlerden boşandı. Boşanmaların daha çok 30-39 yaşında gerçekleşmesi dikkati çekti. Boşanmalar kadınlarda en çok 30-34, erkeklerde 35-39 yaş grubunda görüldü.

EVLENME YAŞI YÜKSELDİ

Ortalama ilk evlenme yaşı 2023 yılında erkeklerde 28,3, kadınlarda 25,7 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı 2,6 yaş olarak gerçekleşti. 2010 yılı verilerine göre; ortalama ilk evlenme yaşı erkekler için 26,5, kadınlar için 23,2, ortalama ilk evlenme yaş farkı 3,3 olarak kayıtlara geçti.

EVLENENLERİN SAYISI YÜZDE 8 AZALDI

2004-2023 yıllarını kapsayan dönemde evlenenlerin sayısı azalırken, boşananların sayısı arttı. 2004 yılında Türkiye'de 615 bin 557 çift evlendi, 91 bin 22 boşanma oldu. 2023'te evlenenlerin sayısı 565 bin 435, boşananlar 171 bin 881 olarak kayıtlara geçti. 20 yılda evlenenlerin sayısı yüzde 8 azaldı, boşananların sayısı yüzde 89 arttı.

11 MİLYON 800 BİN 266 ÇİFT EVLENDİ

Türkiye genelinde son 20 yılda 11 milyon 800 bin 266 çift evlendi. Yıllara göre; 2004'te 615 bin 557, 2005'te 641 bin 241, 2006'da 636 bin 121, 2007'de 638 bin 311, 2008'de 641 bin 973, 2009'da 591 bin 742, 2010'da 582 bin 715, 2011'de 592 bin 775, 2012'de 603 bin 751, 2013'te 600 bin 138, 2014'te 599 bin 704, 2015'te 602 bin 982, 2016'da 594 bin 493, 2017'de 569 bin 459, 2018'de 554 bin 389, 2019'da 542 bin 314, 2020'de 488 bin 335, 2021'de 563 bin 140, 2022'de 575 bin 891, 2023'te 565 bin 435 çift evlendi.

2 MİLYON 559 BİN 910 ÇİFT BOŞANDI

Türkiye genelinde son 20 yılda 2 milyon 559 bin 910 çift boşandı. Yıllara göre; 2004'te 91 bin 22, 2005'te 95 bin 895, 2006'de 93 bin 489, 2007'de 94 bin 219, 2008'de 99 bin 663, 2009'da 114 bin 162, 2010'da 118 bin 568, 2011'de 120 bin 117, 2012'de 123 bin 325, 2013'te 125 bin 305, 2014'te 130 bin 913, 2015'te 131 bin 830, 2016'da 126 bin 164, 2017'de 128 bin 411, 2018'de 143 bin 573, 2019'da 156 bin 587, 2020'de 136 bin 570, 2021'de 175 bin 779, 2022'de 182 bin 437, 2023'te 171 bin 881 çift boşandı.