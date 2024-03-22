Türkiye’de fiyat katlandı AB ülkelerinde geriledi

Akaryakıtta zam yağmuru otogaz ile devam etti. Türkiye’de son 14 ayda motorin ve benzin fiyatları ikiye katlandı. Satın alma gücü üzerinden değerlendirildiğinde AB ülkelerinde fiyatlar yüzde 4 geriledi.

Ekonomi Servisi

Benzin ve motorine gelen zamların ardından otogazın litre fiyatına 48 kuruş zam yapıldı. Türkiye'de son 14 ayda motorin fiyatları yüzde 88 artarken, AB ülkelerinde yüzde 4 geriledi. Yılbaşında önce ÖTV zammı ile artan akaryakıt fiyatları ardından Brent petrol ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanma ile değişmeye devam ediyor. Önceki gün benzinin litre fiyatına 1 lira 34 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 11 kuruş zam geldi.

Akaryakıt zamları otogazla devam etti. Otogazın litre fiyatına dün 48 kuruş zam yapıldı. Son zammın ardından yılbaşından bu yana fiyatlar benzinde yüzde 26, motorinde yüzde 16 arttı. Ocak 2023'ten bu yana artış ise benzinde yüzde 116, motorinde yüzde 90 oldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) yayınladığı son verilere göre 95 oktan benzinin fiyatı Ocak 2023'te 20,11 TL idi. Geçen 14 ayda fiyatlar yüzde 99 arttı. Şubat ayı ortalaması 40,11 TL oldu. Motorinde de durum değişmedi. Ocak 2023'te litre başına 22,61 TL olan motorin fiyatı Şubat 2024'te yüzde 88 artışla ortalama 42,53 TL'ye yükseldi.

DW Türkçe'nin haberine göre; akaryakıt fiyatları bu düzeyleri ile tüm Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin altında bulunsa da satın alma gücü üzerinden değerlendirildiğinde tam tersi bir tablo ortaya çıkıyor. Öte yandan Avrupa Birliği ülkelerinde akaryakıt fiyat artışlarının Türkiye'nin gerisinde kaldığı görülüyor. EPDK verilerine göre Şubat 2024'te 27 AB ülkesinde ortalama motorin fiyatı litre başına 1,696 avro olurken fiyatlar 2023 başından bu yana yüzde 4'ün üzerinde düştü. AB ülkelerinde ortalama 95 oktan benzin fiyatı da 14 ayda sadece yüzde 1,5 arttı.

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MOTORİN FİYATLARI (DEĞİŞİM ORANI)