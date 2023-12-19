Türkiye’de futbol-siyaset-ihale üçgeni: Kulüp başkanları ya Meclis’te ya ihale masasında

Türkiye’deki profesyonel futbol kulüplerinin başkanlarının kariyer öyküleri, siyaset ile futbol arasındaki kirli ilişkiye ayna tuttu. Üst seviye liglerdeki çok sayıda kulübün başkanının ya AKP’de siyaset yaptığı ya da kamu ihaleleri ile servetine servet kattığı belirlendi.

Mustafa BİLDİRCİN

Şiddet, kara para, bahis, milyonluk fon vurgunları iddiaları ile gündeme gelen Türkiye futbolunun siyaset ile ilişkisi başkanların kariyer öyküleri ile gözler önüne serildi. Futbola yönelik, “Temiz eller kampanyası” çağrısında bulunan CHP Milletvekili Sevda Erdan Kılıç’ın çalışması, futbol kulübü başkanlarının siyaset ile ilişkisini ortaya koydu.

Kılıç öte yandan, iktidarın futbol üzerindeki ağırlığının araştırılması için TBMM bünyesinde bir Araştırma Komisyonu kurulmasını teklif etti.

CHP’li İzmir Kılıç, futbol dünyasında yaşanan olayların araştırılması için TBMM’ye araştırma önergesi verdi. Hakem Halil Umut Meler’in yaşadıkları ve futbol dünyasının tarafı olduğu dolandırıcılık iddialarını anımsatan Kılıç, “Türkiye futbolunun karanlık tablosunda yok yok” dedi.

AKP’Lİ BAŞKANLAR

Kılıç’ın çalışmasında, Türkiye’deki futbol kulüplerinin başkanlarının AKP ve kamu ihaleleri ile ilişkisini ortaya koyan bilgiler şöyle sıralandı:

• Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı Faruk Koca:

AKP’nin kurucularından Koca, 22 ile 23’üncü dönem AKP milletvekili olarak Meclis’te görev yaptı.

• Kayseri Spor Kulübü Başkanı Ali Çamlı:

2015 seçimlerinde AKP’den milletvekili aday adayı oldu.

• Başakşehir Spor Başkanı Göksel Gümüşdağ:

Gümüşdağ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi’ne AKP’den Meclis üyesi olarak seçildi.

• Pendik Spor Başkanı Atakan Yüce:

AKP’li Pendik Belediyesi Belediyesi’nde Başkan Yardımcısı olarak görev aldı.

BAŞKANLAR İHALE MASASINDA

Kılıç, iktidar partisine yakınlığı ile bilinen iş insanlarının futbol camiasındaki ağırlığının da dikkati çekici olduğunu kaydetti. En büyük deprem konutu ihalelerinden birini alan İbrahim Turgut’un Rize Spor Başkanlığını yürüttüğünü kaydeden Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Deprem ihalelerini alan NEF Şirketinin sahibi Erden Timur da Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesidir. Özelleştirme ihalelerinin gözdesi Robert Yüksel Yıldırım, Samsun Spor Kulübü Başkanlığını; MÜSİAD Üyesi Ömer Korkmaz, Konya Spor Başkanlığını yürütmektedir. İktidarın futbol kulüpleri üzerindeki etkisi derhal araştırılmalıdır. Gezi olayları sırasında gazetecileri arayıp, haberlere sansür uygulanmasını istediği için kamuoyunda, ‘Alo Fatih’ diye anılan, AKP Genel Başkanının eski Danışmanı Cüneyd Zapsu’nun da ortağı olan Mehmet Fatih Saraç da Kasımpaşa Spor Kulübü Başkanlığını yapmaktadır.

FUTBOLUN PARTİZANLAŞTIĞI DÖNEM

Bunların hepsini Türk futbolunun en fazla partizanlaştığı dönemde yaşıyoruz. İktidarın futbol üzerindeki ağırlığı o kadar fazla ki sahada hakem tekmeleyen AKP’li çıkıyor, futbolcuların dolandırıldığı dosyadan AKP’li çıkıyor. Kulüp başkanlarına bakıyorsunuz AKP’li siyasetçiler, futbol endüstrisine bakıyorsunuz AKP’li iş adamları. İşte futbolla siyasetin bu kadar iç içe girdiği böyle bir dönemde, futbol artık sadece dolandırıcılık, kara para, şike, tehdit, şiddetle anılır oldu.”