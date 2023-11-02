Türkiye’de Google ürünlerine büyük zam: YouTube Premium fiyatı 2 katına çıktı

Google, Türkiye fiyatlarına zam yaptı. Reklamsız izleme seçeneği sunan YouTube Premium’un bireysel kullanıcılar için fiyatı 29,99 TL'den aylık 57,99 TL'ye yükseldi. 59,99 TL olan aile paketinin fiyatı ise 115,99 TL’ye çıktı. Google’ın depolama hizmeti Google One’ın fiyatları da zamlandı. Şirketin açıklamasında enflasyona dikkat çekildi.

Google, Türkiye’de ürünlerinin fiyatlarına zam yaptı.

Şirketin zamma ilişkin açıklamasında, “Pazarda yaşanan enflasyon ve yerel vergi değişiklikleri gibi değişimlere ayak uydurmak için bazen üyelik fiyatlarımızı güncelliyoruz” denildi.

Kullanıcılara reklamsız izleme deneyimi sunan YouTube Premium’un üyelerine gönderilen bilgilendirme mailinde ise “Bu kararı kapsamlı bir değerlendirme süreci sonucunda aldığımızı belirtmek isteriz” ifadeleri yer aldı.

Zam doğrultusunda YouTube Premium fiyatları bireysel kullanıcılar için aylık 29,99 TL'den aylık 57,99 TL'ye, aile paketi için aylık 59,99 TL'den aylık 115,99 TL'ye ve öğrenciler için aylık 19,49 TL'den aylık 37,99 TL'ye yükseldi.

Bireysel yıllık abonelik de 299,99 TL’den 579,99 TL’ye çıktı.

Ayrıca Google’nın depolama hizmeti Google One’ın fiyatları da zamlandı. 100 GB 9,99; 200 GB 19,99; 2 TB ise 49,99 oldu.

YouTube Premium’a Türkiye’de en son Ekim 2022’de zam uygulanmıştı. Yeni fiyatlar, ilk fatura kesim tarihinden itibaren geçerli olacak.

Google; Almanya, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Şili ve Polonya gibi ülkelerde de farklı oranlarda zamlar yaptı.