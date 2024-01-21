Türkiye’de ilk kez görüldü, Bakan paylaştı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de ilk kez albino bir çakal görüldüğünü belirterek hayvanın görüntülerini paylaştı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’de ilk defa görülen 'Albino Çakal’ın görüntülerini paylaştı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün doğada nadir görülen bir olaya tanıklık ediyoruz... Ülkemizde ilk kez ‘Albino çakal’ kayıt altına alındı. Ömrün uzun, yeşil vatan her daim yuvan olsun. Bu özel ve nadir güzelliği fark edip kayıt altına alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün ekiplerimize ulaştıran doğasever çiftçimiz Ramazan Gül’e teşekkür ediyorum. Yaban hayatı zenginliğimizin ve bu nadir güzelliklerimizin hep birlikte farkında olacak ve koruyacağız” ifadelerini kullandı.
ALBİNO NEDİR?
Albinizm, renklenmeyi sağlayan melanin pigmentinin yetersizliği ya da yokluğu sonucu ortaya çıkan genetik bir hastalıktır. Özellikle tüylerde görülen bu pigmentin noksanlığı, saçların, kaşların, kirpiklerin ve kılların beyaz çıkmasına yol açar. Bu rahatsızlığın görüldüğü insan ya da hayvanlara da albino denir.