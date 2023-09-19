Türkiye’de ‘spor’: Vücut geliştirme koçu ile MMA dövüşçüsü sokak kavgası yaptı

Vücut geliştirmeci Savaş Cebeci ile profesyonel MMA dövüşçüsü (karma dövüş) Kaan Kazgan, sosyal medyadaki atışmaların ardından kamuya açık alanda kavga etti. Kavga videoya alınıp internette yayınlanırken, etraftaki bir kişinin silah taşıdığı da görüldü.

Bir süredir sosyal medya hesabından profesyonel MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan’a ‘meydan okuyan’ ve “İsterse dünya şampiyonu olsun, 70 kilo kimse beni dövemez” diyen vücut geliştirme koçu Savaş Cebeci ile sözlerinin hedefindeki Kaan Kazgan sokakta kavga etti.

Kaan Kazgan ile Savaş Cebeci, İstanbul’un Tuzla ilçesinde kamuya açık bir alanda birbirlerine girdi. Cebeci’nin kanlar içinde kaldığı kavga, videoya alındı ve internette yayınlandı. Videoda, kavgayı izleyen Cebeci ile Kazgan’ın arkadaşları olan kişilerin, “karışmayın” şeklindeki sözleri duyuluyor.

Savaş Cebeci’nin, kavgadan önce belinde silah olan şahısla tartıştığı, küfürler yağdırdığı Kaan Kazgan’ı da alt taraftaki açık alana davet ettiği görülüyor. Kazgan ise kendisine “Kolunu kırarım bak” diyen Cebeci’ye “Hadi artık, bak başlayacağım, sonra ‘söylemedi’ deme” diye karşılık veriyor.

‘Sporcuların’ sosyal medyada gündem olan kavgasında belinde silah olan kişinin “Ayıranı vururum” dediği de duyuluyor.

KAZGAN: LİSANSIMIN ASKIYA ALINACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM

Profesyonel dövüşçü olmasına rağmen sokakta kavga eden Kaan Kazgan, “Lisansımın askıya alınacağını düşünmüyorum” savunması yaptı.

Kazgan, ‘karşılıklı kışkırtma’ olduğunu söyleyerek, “Ben zaten giderken haber bile vermiştim. Zaten yurt dışında maç yapabilmek için amatör lisansa ihtiyaç duymuyorlar. Benim için bir problem yok” dedi.

SAVAŞ ÇELEBİ'YE GÖRE 'MAÇ' YAPILDI



Sokaktaki kavgadan sonra, Savaş Cebeci’den de bir açıklama yaptı. Cebeci, “Arkadaşlar Kaan Kazgan Tuzla’ya geldi. Maç yaptık, delikanlıca bir maç oldu. Beni yendi, helal olsun” ifadelerini kullandı.