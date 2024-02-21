Türkiye’deki göçmenleri yakından ilgilendiriyor: Bulgaristan'da yeni 'vatandaşlık' şartı

Bulgaristan'da, yeni düzenleme ile Bulgaristan vatandaşlığı almak için yeni bir şart getiriliyor. Bu kapsamda, Bulgaristan vatandaşlığı almak isteyenlerin Bulgarca bilmesi zorunlu olacak. Düzenleme, Türkiye’deki Bulgaristan göçmenlerini yakından ilgilendiriyor.

Dünya 21.02.2024 17:03 Giriş: 21.02.2024 17:03

Güncelleme: 21.02.2024 17:14 Kaynak: AA

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Fotoğraf: Pixabay