Türkiye’nin en genç belediye başkanı, o kadar da bağımsız değil

Yerel seçimlerin ardından “Türkiye’nin en genç belediye başkanı” olarak medyanın ilgisini çeken 22 yaşındaki bağımsız aday Zeynep Çelik, Çanakkale’de Yenice ilçesinin tanınmış iş insanlarından ve bir süre önce kendisi içindeyken aracı kurşun yağmuruna tutulan Mehmet Çelik’in kızı. Babasının fabrikasında çalışan Zeynep Çelik’in sosyal medya hesabında seçim öncesi bölgeye gelen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ile olan fotoğrafını “Çok değerli amcam” notuyla paylaştığı görülüyor. Babasının iş ortağı ise Doğan Saral.

birgun.net

AKP’nin hezimetiyle sonuçlanan 31 Mart yerel seçimleri Türkiye’de siyasetin haritasını değiştirirken Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde belediye başkanı seçilen Zeynep Çelik, ülkenin en genç belediye başkanı oldu.

Bağımsız olarak seçime katılan 22 yaşındaki Zeynep Çelik, elde ettiği yüzde 49,7’lik oy oranıyla yüzde 41’de kalan AKP adayı İbrahim Taşkın’ı geride bırakarak seçimi kazandı.

Beldede CHP aday çıkarmazken, sonuçlarla birlikte “Türkiye’nin en genç belediye başkanı” olan ve medyanın da ilgisini çeken Zeynep Çelik’in kim olduğu kamuoyunda merak edilmeye başlandı.

ARABASINA 35 KURŞUN

Zeynep Çelik petrol, gıda, tarım, hayvancılık ve orman ürünleri alanında şirketleri bulunan ve Yenice’nin tanınan iş insanlarından Mehmet Çelik’in kızı.

Mehmet Çelik’in ismi çok kısa bir süre önce aracının kurşunlanmasıyla gündeme gelmişti. Bu yılın şubat ayında gerçekleşen saldırıda aracına 35 kurşun isabet eden Mehmet Çelik, giydiği çelik yelek sayesinde yaralı olarak kurtulmuştu.

“DEĞERLİ AMCAM”

Zeynep Çelik’in Instagram hesabındaki bir fotoğraf da oldukça dikkat çekici.

Instagram’da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski AKP Milletvekili Oktay Saral ile birlikte çektirdiği fotoğrafı paylaşan Zeynep Çelik’in, fotoğrafın altında “Çok değerli amcam” ifadeleriyle nitelediği Oktay Saral’a ziyaretinden dolayı teşekkür ettiği görülüyor.

Oktay Saral’ın yerel seçimlerden yaklaşık bir ay önce, 1 Mart tarihinde Yenice’yi ziyaret ettiği Zeynep Çelik’in bu paylaşımından anlaşılıyor.

BABASININ ORTAĞI DA BİR SARAL

Öte yandan Çanakkale yerel basınında çıkan haberlere göre Zeynep Çelik’in babası Mehmet Çelik, Sarallar’dan Doğan Saral ile bölgedeki bir MDS fabrikasında ortak. Zeynep Çelik ise bu fabrikanın alım satımıyla ilgileniyor.

Yine yerel medyaya göre Doğan Saral, iş ortağı Mehmet Çelik’in kızı Zeynep Çelik’in aday olması sebebiyle Kalkım beldesinde bir iftar yemeği vermiş. Saral yemekte yaptığı konuşmada, “Kızımız Zeynep Çelik’in belediye başkanlığı adaylığını destekliyorum” ifadelerini kullanmış.