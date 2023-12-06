Türkmenistan’da eski liderin futbol takımı, ligdeki tüm maçları kazandı

Türkmenistan'ın eski Devlet Başkanı Kurbangül Berdimuhammedov’un kurduğu Arkadağ, Yukarı Lig’deki ilk sezonunda tüm maçlarını kazanarak şampiyon oldu. Rakip takım taraftarları ise hakemlerin Arkadağ lehine kararlar verdiğini iddia ediyor.

Türkmenistan'da eski Devlet Başkanı Kurbangül Berdimuhammedov’un kurduğu futbol takımı Arkadağülkenin birinci ligi olan Yukarı Lig’deki ilk sezonunda oynadığı tüm maçları kazanarak şampiyon oldu. Rakip takım taraftarları ise hakemlerin Arkadağ lehine kararlar verdiğini iddia ediyor.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre nisan ayında kurulan Arkadağ kulübü sezonun başında Türkmenistan Milli Takımı’ndaki çoğu futbolcuyu kadrosuna katmıştı.

2006’dan 2022’ye kadar ülkeyi yöneten Berdimuhammedov, geçen yıl devlet başkanlığını oğlu Serdar’a bırakarak Türkmenistan’ın meclisi olan Halk Maslahatı’nın başkanlığına geçmişti.

Arkadağ kulübü, beş yıl önce inşaatına başlanan ve 5 milyar dolar harcandıktan sonra Haziran ayında açılan Arkadağ “akıllı kentinin” takımı olarak kuruldu.

Kulübün logosu ve forması Kurbangül Berdimuhammedov tarafından tasarlandı.

Kulüp bu yıl çıktığı bütün resmî maçları kazandı. AFP'ye konuşan takımın forveti Didar Durdyev, yeni hedeflerinin Türkmenistan Kupası’nı kazanmak olduğunu söyledi.

ŞİKE İDDİASI

Avrupa merkezli internet sitesi Hronika Türkmenistana ise bazı rakip taraftarların şike iddialarını aktardı.

Siteye konuşan bir taraftar, Arkadağ’ın Şagadam karşısında 91. dakikada verilen haksız bir penaltıyla maçı kazandığını öne sürdü ve bu durumun Türkmenistan’da futbola ilgiyi azalttığını ekledi.