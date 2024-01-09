Türkü dinlemeden sakinleşmeyen kedi sosyal medyayı salladı

Sosyal medyaya düşen bir kedi videosu büyük ilgi gördü. Sahibinin sesinden türkü dinlemek isteyen kedi agresif tavırlar sergilerken türküyü duyduğu anda ise kendinden geçiyor.

Sahibinin sesinden türkü dinlemeden sakinleşmeyen kedi, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Instagram’da hababamevi_ kullanıcı adıyla kedilerinin paylaşımlarını yapan Pınar Göktaş’ın çektiği videolar, X’te paylaşım ve beğeni rekorları kırdı.

Göktaş’ın kedilerinden biri, sahibinin kendisine türkü söylemesini istediğinde agresif tavırlar sergilerken amacına ulaştığı anda adeta kendinden geçiyor.

Kediye dair yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle:

X’e düştüğü anda büyük ilgi gören kedi, türkü sevmesi nedeniyle birçok espriye de konu oldu.

Gerçek bir deli ile karşı karşıyayız pic.twitter.com/FgsidWMDRR — D. (@bendemooo) January 8, 2024