Türkücü Mahmut Tuncer’in oğlu, AKP MKYK üyesi oldu

Türkiye'de Mayıs ayında yapılan seçimlerde Aydın'da AKP'den milletvekili aday listesine giren ancak seçilemeyen türkücü Mahmut Tuncer'in oğlu Umut Tuncer, partinin MKYK'sında görevlendirildi.

Türkücü Mahmut Tuncer’in oğlu Mehmet Umut Tuncer, AKP Mezkez Karar Yürütme Kurulu listesinde yer aldı.

Mehmet Umut Tuncer, sosyal medya hesabı X'te yaptığı açıklamada, AKP MKYK listesinde yer aldığını duyurdu.

Tuncer, paylaşımında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'uygun' görmesiyle MKYK listesine alındığını ifade etti.

Tuncer'in paylaşımı şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle AK Parti’miz MKYK Üyesi olarak görevlendirilmenin gururunu yaşıyorum. Hep birlikte memleket aşkı şiirine yeni dizeler yazalım. Çünkü bu yolda “Aşkınan Koşan Yorulmaz…”

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle AK Parti’miz MKYK Üyesi olarak görevlendirilmenin gururunu yaşıyorum. Hep birlikte memleket aşkı şiirine yeni dizeler yazalım. Çünkü bu yolda “Aşkınan Koşan Yorulmaz…” pic.twitter.com/nWgoOeqZDt — Doç.Dr. M.Umut Tuncer (@umuttuncertr) October 7, 2023

Mehmet Umut Tuncer, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak görev yaparken Mayıs ayında yapılan seçimlerde AKP Aydın milletvekili adayı olmuştu. Seçim çalışmaları yürüten Umut Tuncer, umduğunu bulamamıştı.

Umut Tuncer, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde lisans, yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.