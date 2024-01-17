TÜSTAV, Sol Hareketler Kitaplığı’nı açtı

Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (TÜSTAV), internet üzerinden erişilebilen Sol Hareketler Kitaplığı’nı açtı.

Kitaplıkta, Türkiye sol ve sosyalist hareketinden çeşitli parti ve hareketlerin kitap, broşür, bildiri vb. malzemelerinin yanı sıra program ve tüzükleri, seçim bildirgeleri, kongre belgeleri ve çalışma raporları bulunuyor.

Benzer şekilde bu parti ve hareketlerin program ve tüzükleri, seçim bildirgeleri, kongre belgeleri ve çalışma raporlarına da bu kitaplıktan erişilebiliyor.

Sol ve sosyalist parti ve hareketlerin çıkardığı süreli yayınlara ulaşmak için burayı tıklayın.