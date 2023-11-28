'Tut! Bırak!' oyunu İstanbul'da seyirciyle buluşuyor

Belçika'da Felemenkçe oynanan 'Tut! Bırak!' isimli oyun, İstanbul'da Türkçe olarak tiyatroseverler ile buluşacak.

Deniz Kaptan'ın yazdığı, Layla Önlen'in oynadığı 'Tut! Bırak!', ilk olarak 5 Aralık saat 21.00'de DasDas Açık Sahne'de seyirciyle buluşacak.

Oyun daha sonra 14 Aralık saat 20.30'da Kadıköy Emek Tiyatrosu'nda, 23 Aralık saat 20.30'da Kumbaracı50'de gösterilecek.

OYUN HAKKINDA

Oyunun tanıtımında şu ifadeler kullanılıyor:

"Patlamaya hazır, kaynamakta olan bir şeyler var. Farklı sınıf, kültür ve çevreden kadınların dilinden monologlar… Yalnızca tanımadığınız insanlarla paylaşılan sır türünden hikâyeler bunlar...

Performans, hikaye, dans ve enstalasyon iç içe geçiyor. Deniz Kaptan’ın Kadın Hikâyeleri

kitabından seçilen bu monologlar, sahnedeki oyuncunun kimliğini de içine katarak tek bir bedende birleşiyor.

Yönetmen Hüseyin Umaysız’ın bedeni zorlayan rejisiyle, oyuncu Layla Önlen’in fiziksel performansıyla, zaman zaman bu hikayelerin gücünü çok yakınınızda hissedeceksiniz."