Tutuklama adil değil siyasi

CHP’li Kepez Belediye Başkanının tutuklanma kararına parti içerisinden birçok tepki yükseldi. Kararın siyasi olduğu belirtilirken iktidarın Soma’dan İliç’e kadar yaşanan katliamlarda asıl sorumlulara dokunmadığı vurgulandı.

Politika Servisi

Antalya'da meydana gelen teleferik kazasının ardından yaşanan tutuklamalar tartışma yarattı. Yerel seçimlerde belediyeyi AKP yönetiminden devralan CHP Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün tutuklanması ise kararın siyasi olduğu değerlendirmelerine yol açtı.

SOMA’DAN İLİÇ’E SİYASİ KARARLAR

Konu ile ilgili konuşan CHP Lideri Özgür Özel, “İliç’te, Soma’da, Çorlu’daki tren kazasında bir kamu görevlisi yargılandı mı? Birine yargılama izni verdiniz mi, hesabını sordunuz mu? Belediye başkanının suçu olsa ben bu tutukluluktan hiç rahatsız olmam. Tutuksuz yargıla kardeşim. Burada o firmanın denetimini yapan şirkette bir eksiklik varsa hesabını hep beraber soralım. Büyük bir haksızlıktır. Görevine döneceğine inanıyorum. Aksi durum vicdanla da edeple de bağdaşmaz.’’

Hukuki süreci takip edeceklerini belirten Özel, ‘‘Antalya’daki teleferik kazası soruşturmasında Kepez Belediye Başkanımız Mesut Kocagöz hakkında verilen tutuklama kararını ve hukuki süreci yakından takip ediyoruz. Ancak Soma’dan İliç’e hiçbirinde kamu görevlilerinin soruşturulmadığı gerçeği ortada iken bu karar hukuki değil siyasidir. Kuşkusuz kazada dahli olan kim varsa kimsenin gözyaşına bakılmamalıdır. Bu kırmızı çizgimizdir. Bu hassasiyetle teleferik kazasındaki adli soruşturmayı yakından takip etmeyi sürdüreceğiz ama sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz.’’ İfadelerine yer verdi.

İKTİDARIN HAZIMSIZLIĞI

CHP heyeti de Kocagöz’ün tutuklanmasına karşı Antalya Adliyesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Mesut Kocagöz’ün derhal tahliyesine karar verilmesi gerektiğini belirterek, ‘‘Bilgi edinmek için çağırılan belediye başkanımız haksız, hukuksuz, dehşet verici bir şekilde tutuklu. Aynı olayı Çorlu’da yaşamadık mı? Çorlu’da bakan suçluydu. Çorlu’da 11 duruşmada bu kararı vermeyen mahkeme bugün burada suçu günahı sorumlu olmayan bir belediye başkanını ne hakla tutukluyor? Buradaki sorun şudur; 30 yıl sonra yüzde 50 ile kazandığımız bir belediye başkanımızın seçimin iktidar tarafından hazımsızlığı vardır. Biz belediye başkanımızın arkasındayız. Onun yeri Kepez Belediyesi’dir, cezaevi değildir. Bu şekilde bizleri, partimizi, belediyemizi kimse yıldıramaz” dedi.

CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı da Mesut Kocagöz’ün 28 Kasım 2023’te aday olmak için istifa ettiğine dikkat çekti. Kamacı, ‘‘O yüzden son dört aylık bakımları içerisinde kendisi yoktu. Onu bu konularda sorumlu tutarak gözaltı alıp arkasına tutuklamak bir hukuk garabetidir. Bu hukuk garebetini kınıyoruz’’ şeklinde konuştu.

ADALET ÖNÜNDE HERKES EŞİT OLMALIDIR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) yeni dönemin ilk toplantısı gerçekleştiren Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Kocagöz’ün İmamoğlu, şunları kaydetti: ‘‘Yıllar boyunca Soma faciasından Pamukova’ya, benim de çok sevdiğim insanları kaybettiğim Çorlu Tren Faciası’na kadar pek çok olay süreç içerisinde ortadadır. Yıllar geçmesine rağmen mahkemeleri sürüyor. Kazalar ve facialar ihmal üzerinden gerçekleşmişse sorumluların partisine bakılmadan cezası verilmelidir. Bu gereklilik iktidar mensupları için ne ise benim parti CHP için de aynı şekilde uygulanmalıdır ve eşit olmalıdır. Adalet herkesi eşitlemelidir. Bu bahsi geçen işlerde yıllardır birileri korunurken Antalya’da yaşanan kazada Kepez Belediye Başkanımızın hızla tutuklanması akıl ve vicdanlarda soru işaretleri bırakmıştır. Bunun nedeni adaletin adamına göre tecelli etmiş olması duygusunu yaşatmıştır. Bu duygunun gözetilmesinin önemli olduğunu duyurmak isterim. Kamuoyuna bu anlamda bir vicdan çağrısı yapmak isterim.”

BİLİRKİŞİ RAPORU DA TARTIŞMALI

2017 yılında dönemin AKP Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından yaptırılan Tünektepe Teleferik Tesisi belediyeye bağlı ANET Şirketi tarafından işletilmeye başlatılmış, bakım işleri de ihale usulü merkezi İzmir’de bulunan Mega Tower Çelik Konstriksiyon A.Ş’ye verilmişti. Son detaylı bakımının 23 Ocak 2023 tarihinde yapıldığı iddia edilen tesiste ise kaza sonrası çıkartılan ön rapor da ayrı bir tartışma yarattı. ANET Genel Müdürüyken CHP’den Kepez Belediye Başkanı seçilen Mesut Kocagöz ise rapora itiraz etti, raporun hatalı olduğunu dile getirdi. Ayrıca Kocagöz, ifadesinde bakımların eksiksiz yapıldığını savundu. Şu ifadelere yer verdi: ‘‘28 Kasım 2023 tarihinde belediye başkanlığına aday adaylığına başvuru yapmak amacıyla ANET yönetim kurulu başkanlığından ve genel müdürlüğünden istifa ettim. 2017 yılı Ağustos ayı ANET A.Ş. yönetim kurulu başkanı ve genel müdür olarak 2018 yılı kasım ayında söz konusu görevden ayrıldım. Belediye başkanlığına aday gösterilmeyince 2019 yılı mayıs ayı içerisinde yeniden ANET A.Ş. genel müdür ve yönetim kurulu başkanı olarak atandım. Yaklaşık 6,5 yıl teleferikle ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadık. Kazadan önce yapılan ağır bakım ve yıllık bakımlarla ilgili hiçbir bilgim bulunmamaktadır. Teleferik benden önceki genel müdür döneminde faaliyete alınmıştı. Benim herhangi bir sorumluluğum var ise benim haricimde sorumluluğa gidecek 4 kişi daha bulunmaktadır. Tek sorumlu benmişim gibi gösterildi. Ön bilirkişi raporunda civatalarla ilgili hususlar yazmaktadır. Ayrıca bilirkişi raporunun da hatalı olduğunu söylemek isterim. Benim görev yaptığım süre zarfında rutin bakımlar ile ağır bakımların eksiksiz yapıldığı, ANET A.Ş. Yönetim Kuruluna Mega Tower isimli şirket tarafından sunulmaktadır. Raporlar düzenli olarak çift heyet tarafından kontrol edilmektedir, suçsuzum.’’

BAKANLIĞIN SUÇU YOK MU?

Kocagöz’ün yanısıra ANET Genel Müdür Vekili Ahmet Buğra Samsunlu, mekanik mühendisi Okan Erol, Megatower bakım şirketi sahibi Serdar Tezcan ve bakım şirketinin bakım ve otomasyon amiri Serkan Yellice "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasından tutuklanırken bakanlığın sorumluluğu ise soru işareti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, teleferiğin bakım onarımını yapan şirketin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandığını ve sertifikalandırıldığını savundu. Bakanlık ise Yavuzyılmaz’ı yalanladı.