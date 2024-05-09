Tutuklama beklenirken tahliye kararları çıktı

Amasra Katliamı davasında mahkeme tepki çeken bir karara imza attı. Avukatlar tutuklama talep ederken, mahkeme tutuklu 3 sanığın tahliyesine karar verdi. Karara tepki gösteren madenci yakınları baygınlık geçirdi.

Emek Servisi

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğünde 14 Ekim 2022 tarihinde meydana gelen ve 43 maden işçisinin yaşamını yitirdiği patlamayla ilgili 7’si tutuklu 23 sanığın yargılandığı davanın görülmesine Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Duruşması öncesi yapılan basın açıklamasında konuşan madenci babası “Bizim torunlarımız yetim kaldı. Babasının mezarına gidip bana ‘Dede, babam burada” diyor. Bunun hesabını kim verecek? Bunun hesabını yetkililerden istiyoruz versinler, cezasız kalmasın. Çocuğum yer altından geldiği zaman çocuğuyla ilgilenemiyordu. Çünkü, üretim baskısı vardı, her şey vardı. Ama şu ana kadar hiçbir şey yapılmadı.” CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu ise "Amasra’da yaşanan facia göz göre göre geldi. Yönetimsizlik, liyakatsizlik, önlemsizlik yüzünden 43 madencimizi kaybettik. Facianın tüm sorumluları hak ettiği cezayı alana kadar adalet mücadelemiz sürecek" dedi.

Bartın Adliyesi’nde özel olarak oluşturulan salondaki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler, patlamada yaşamını yitirenlerin yakınları ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada, ilk olarak patlamanın meydana geldiği ve devam eden yangın nedeniyle barajlarla kapatılan ocağın keşif için açılabilmesinin değerlendirilebilmesine ilişkin bilirkişi heyetinin inceleme raporu okundu. Raporda, son alınan gaz değerlerinin düşürülebilir değerlerde olduğu ve TTK tarafından yapılacak ölçümlerin ardından gerekli tedbirlerle ocağın açılabileceği ifade edilerek, TTK tarafından mahkemeye sunulan raporda da ocaktaki iç sıcaklığın yangın riski oluşturması nedeniyle en az 2 yıllık bir süreçte açılabileceği görüşüne yer verildi.

Müşteki avukatları, TTK raporuna karşı maden mühendisleri odasından bilimsel görüş alınması gerektiğini belirtti. Patlamanın meydana geldiği eksi 300 ve eksi 350 kotlarında havanın yetersiz olduğunun ve üretim için yeterli şartların olmadığı alanda üretim yapılmasının bir baskı sonucu oluştuğunun ortaya çıktığının görüldüğünü savunan müşteki avukatları, tutuklu sanıkların tutukluklarının devamı ile sanıklardan Serkan Özdoğan, Fazıl Karaküp ve Hidayet Gökdere’nin tutuklanmaları yönünde talepte bulundu.

ÜÇ SANIĞA TAHLİYE

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, "olası kastla öldürme" suçundan yargılanan sanıklar dönemin TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, iş güvenliği ve eğitim başmühendisi Volkan Soylu, başmühendis Mehmet Tural'ın tutukluluk halinin devamına, "bilinçle taksirle öldürme" suçundan yargılanan kartiyelerden sorumlu maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş ile emniyet mühendisi Şahan Kahraman'ın ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı tedbir kararıyla tahliyelerine karar verdi.

Mahkeme heyetinin 7 tutukludan 3’ünün ev hapsi ve yurt dışı yasağı ile tahliye edilmesi kararı sonrası, salonda bulunan ölen işçilerin aileleri tepki gösterdi. Bazı madenci yakınları baygınlık geçirdi. Baygınlık geçirenler mahkeme salonundan çıkarıldı. Duruşma 6 Ağustos 2024 tarihine ertelendi.