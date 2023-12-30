Tutuklanan gazeteci Furkan Karabay’dan ilk mesaj

Dün tutuklanan gazeteci Furkan Karabay, Marmara (Silivri) Cezaevi’nden gönderdiği ilk mesajında, “Namuslular, namussuzlardan daha cesur olmadığı sürece hiçbir şey değişmez. Destek veren herkese teşekkürler. Namussuzlarla kalemimizle savaşmaya devam!” dedi.

Medya 30.12.2023 17:44 Giriş: 30.12.2023 17:44

Güncelleme: 30.12.2023 17:51 Kaynak: Haber Merkezi

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Tutuklanan Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay, cezaevinden mesaj gönderdi. Mahkeme tutanağını haberleştirmesi nedeniyle perşembe günü çalıştığı ofisin önünde gözaltına alınan gazeteci Karabay, dün kamu savcılığa sevk edilmişti. Savcılığın "kamu görevlisini hedef gösterme" ve "hakaret" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği Karabay, tutuklanmıştı. Silivri 9 No'lu Cezaevi'ne gönderilen Karabay, bugün avukatları aracılığıyla ilk mesajını iletti. Karabay’ın X hesabından yayınlanan mesajında şu ifadeler yer aldı: "Namuslular, namussuzlardan daha cesur olmadığı sürece hiçbir şey değişmez. Destek veren herkese teşekkürler. Namussuzlarla kalemimizle savaşmaya devam! Marmara Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 9 Nolu Kapalı Cezaevi C/71" Namuslular, namussuzlardan daha cesur olmadığı sürece hiçbir şey değişmez. Destek veren herkese teşekkürler. Namussuzlarla kalemimizle savaşmaya devam!



Marmara Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

9 Nolu Kapalı Cezaevi C/71 — Furkan Karabay (@FurkannKarabay) December 30, 2023 Gazeteci Furkan Karabay tutuklandı!