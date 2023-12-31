Tutuklanan gazeteci Furkan Karabay’dan yeni yıl mesajı

Kamuya açık bir mahkeme tutanağını haberleştirdiği için tutuklanan Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay, cezaevinden gönderdiği yeni yıl mesajında, “Birçok kişi hukuksuzca yıllardır hapisken, 2 günlük tutukluluğumu anlatmak hiç de içimden gelmedi” dedi.

Güncel 31.12.2023 17:20 Giriş: 31.12.2023 17:20

Güncelleme: 31.12.2023 17:21 Kaynak: Haber Merkezi

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Önceki gün tutuklanan gazeteci Furkan Karabay, Marmara Cezaevi’nden gönderdiği yeni yıl mesajı gönderdi. Karabay’ın X hesabından paylaşılan mesajda, “Çaprazımda Osman Kavala, koridorun sonunda Selçuk Kozağaçlı, karşı blokta Can Atalay, Tayfun Kahraman ve ismini sayamadığım birçok kişi hukuksuzca yıllardır hapisken, 2 günlük tutukluluğumu anlatmak hiç de içimden gelmedi” dedi. Mesajın devamında, “Yeni yılınızda, sevdiklerinizle mutlu, sağlıklı günler diliyorum. Benden bahseden, destek veren, köşesinde yazan herkese teşekkürler...” ifadeleri kullanıldı. Çaprazımda Osman Kavala, koridorun sonunda Selçuk Kozağaçlı, karşı blokta Can Atalay, Tayfun Kahraman ve ismini sayamadığım birçok kişi hukuksuzca yıllardır hapisken, 2 günlük tutukluluğumu anlatmak hiç de içimden gelmedi.



Yeni yılınızda, sevdiklerinizle mutlu, sağlıklı günler… — Furkan Karabay (@FurkannKarabay) December 31, 2023 Gazeteci Furkan Karabay tutuklandı!