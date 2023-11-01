Tutuklanan gazeteci Tolga Şardan'ın avukatı: "Müvekkil Ankara'da ikamet etmekte, soruşturma neden İstanbul'da?"

Ankara’da gözaltına alınan T24 yazarı, gazeteci Tolga Şardan hakkındaki tutuklama kararını İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği verdi. Şardan ve avukatlarının beyanları, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği’nde SEGBİS aracılığıyla alındı. Avukat Yasin Gökberk Çınar, hakimlik sorgusunda; “suçun mağdurları Ankara ilindedir. Müvekkil Ankara ilinde ikamet etmekte ve çalışmaktadır. Haber Ankara ilinde yayınlanmıştır. Neden İstanbul’da soruşturma yürütüldüğünü anlayamamaktayız” dedi. Avukat Suna Öztaşdönderen ise “Yargılamanın sizler tarafından yapılması ilkeye aykırılık teşkil etmektedir. Arama ve gözaltı kararı veren mahkeme İstanbul mahkemesidir. Yine altında imzası olan başsavcı da İstanbul’da bulunmaktadır. Bu sebeple yargılamanın, şeffaflığı açısından Ankara’da devam etmesi gerekir” değerlendirmesini yaptı.

T24 yazarı, gazeteci Tolga Şardan, bugün öğleden sonra Ankara’da gözaltına alınmıştı. Tolga Şardan’ın evinde bir saate yakın süre arama yapıldı. Şardan, Ankara Adliyesi’ne götürüldü.

Ankara Adliyesi'nde Sulh Ceza Hakimliği'nce Ankara Adliyesi'nde SEGBİS aracılığıyla savcılık ifadesi alınan Şardan, tutuklama talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edildi. Şardan, hakimlik sorgusunun ardından tutuklandı. Şardan hakkındaki tutuklama kararının gerekçesi şöyle:

“Yazı içeriğinde Türk Ceza Kanunu’nun 217/a maddesinde düzenlenen ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçunun unsurlarını oluşturacak şekilde beyanlarda bulunduğu, tanık ve mağdurlar üzerinde baskı oluşturma şüphesinin bulunduğu, işin önemi, verilmesi beklenen ceza veya güvenlik önlemi değerlendirildiğinde tutuklama nedeninin ‘kanun gereğince’ var sayıldığı… kaçma şüphesinin bulunduğu kanaatine varılarak tutuklanmasına…”

“BEN O SUÇU İŞLEMEDİM”

Şardan, SEGBİS aracılığıyla, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne verdiği ifadede, “Ben o suçu işlemedim. Suçsuzum. Serbest bırakılmamı talep ediyorum” dedi.

Avukat Yasin Gökberk Çınar, “Haber yapılan durum uydurma değildir. Sadece gazetecilik mesleğini icra etmektedir. Aynı iddialar İsmail Uçar tarafından ortaya getirilmiş iddialardır” dedi.

Çınar, ayrıca; “217/A maddesinden soruşturma yürütülüyor, suçun mağdurları Ankara ilindedir. Müvekkil Ankara ilinde ikamet etmekte ve Ankara ilinde çalışmaktadır. Haber Ankara ilinde yayınlanmıştır. Neden İstanbul’da soruşturma yürütüldüğünü anlayamamaktayız” diye konuştu.

Avukat Suna Öztaşdönderen, şunları söyledi:

“Yargılamanın sizler tarafından yapılması ilkeye aykırılık teşkil etmektedir. Arama ve gözaltı kararı veren mahkeme İstanbul mahkemesidir. Yine altında imzası olan başsavcı da İstanbul’da bulunmaktadır. Bu sebeple yargılamanın şeffaflığı açısından Ankara’da devam etmesi gerekir.”

Ankara Baro Başkanı Mustafa Köroğlu, “Tolga Bey’in yazısı aslında bir eleştiri yazısı bile değildir. Bir kaynağından elde ettiği bilgiyi paylaşmıştır. Yazdığı şeyler içinde bulunduğumuz adliye koridorlarında konuşulan şeylerdir” dedi.