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31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Tutuklu Trabzonsporlu taraftarlardan 2’sine tahliye kararı çıktı

Süper Lig'de Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara karışan 5 taraftarın tutukluluğuna yapılan itirazın reddedilmesinin ardından Hasan Çetinkaya ve Kadir Olgun'un adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.

Spor
  • 04.04.2024 00:01
  • Giriş: 04.04.2024 00:01
  • Güncelleme: 04.04.2024 00:04
Kaynak: DHA
Tutuklu Trabzonsporlu taraftarlardan 2’sine tahliye kararı çıktı
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)

Süper Lig'de Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara karışan 5 taraftarın tutukluluğuna yapılan itirazın reddedilmesinin ardından Hasan Çetinkaya ve Kadir Olgun'un adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.

Olaylı maçta tutuklanan 5 taraftardan daha önce Mahmut Halil Küçükalioğlu tahliye edilmişti. Böylelikle tutukluların sayısı 2'ye düştü.

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