Tutuklu Trabzonsporlu taraftarlardan 2’sine tahliye kararı çıktı
Süper Lig'de Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara karışan 5 taraftarın tutukluluğuna yapılan itirazın reddedilmesinin ardından Hasan Çetinkaya ve Kadir Olgun'un adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.
Kaynak: DHA
Süper Lig'de Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara karışan 5 taraftarın tutukluluğuna yapılan itirazın reddedilmesinin ardından Hasan Çetinkaya ve Kadir Olgun'un adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.
Olaylı maçta tutuklanan 5 taraftardan daha önce Mahmut Halil Küçükalioğlu tahliye edilmişti. Böylelikle tutukluların sayısı 2'ye düştü.