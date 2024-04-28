Tutuklulara şiddet sistematikleşti

ÖHD ve TUHAD-FED “Cezaevleri Hak İhlalleri Raporu”nu açıkladı. Cezaevindeki tutuklularla yapılan görüşmeler sonucunda hazırlanan raporda, işkence, kötü muamele, sürgün ve verilen keyfi disiplin cezalarına dikkat çekildi.

HABER MERKEZİ

Cezaevinde bulunan tutukluların maruz kaldığı hak ihlalleri sürüyor. Özgürlük için Hukukçular (ÖHD) ile Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Hukuk Dayanışma Dernekleri Federasyonu (TUHAD-FED) “2022-2023 yılı cezaevleri Hak İhlalleri Raporu”nu yayımladı.

İşkence, kötü muamele, sürgün ve keyfi disiplin cezalarına değinilen raporda, ağır hasta tutukluların tedavi edilmediğine dikkat çekildi. Tutuklu sayısının kapasitenin üzerinde olduğu ifade edilen raporda, muhaliflere yönelik baskılar ve tutuklamaların daha da arttığı aktarıldı.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Gaziantep Şubesi’nde düzenlenen açıklamada konuşan ÖHD Hapishane Komisyonu Sekreterya Üyesi Fırat Taşkın, cezaevlerinde insan hakları ihlallerinin yaygın, yerleşik ve sistematik bir hale geldiğini belirtti.

TUTUKLU SAYISI KAPASİTENİN ÜZERİNDE

Cezaevlerinde tutukluların maruz kaldığı hak ihlallerinin ciddi boyutlara ulaştığını ifade eden Taşkın, “Ağır hasta mahpusların tedavi edilmemesinin yanı sıra hapishanelerde hücrelerde tutulmaları, idari gözlem kurulu kararları ile mahpusların tahliyelerinin engellenmesi, infaz yakmalar, hapishanelerin kötü fiziki yapısı ve koşulları gibi sıralayabileceğimiz hak ihlalleri artarak devam etmektedir" dedi. 91 hapishaneden tutuklularla görüşme yapıldığını aktaran Taşkın, "Muhaliflere yönelik baskılar ve tutuklamalar daha da artmış, hapishanelerdeki mahpus sayısı kapasitenin çok üzerine çıkmıştır. Başta muhalifler olmak üzere siyasi iktidar tarafından 'tehlikeli' olarak değerlendirilen insanların tutulduğu mekânlar haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Cezaevlerindeki hasta tutukluların tahliyelerinin Adli Tıp Kurumu (ATK) raporlarıyla engellendiğini söyleyen Taşkın, "Ağır hasta olan tutuklular tüm başvurulara rağmen, başvuru süreçleri sürüncemede bırakılarak ve tıp etiğine uygun olmayan, bilimsel ölçütlerden yoksun ATK raporları gerekçe gösterilerek tahliye edilmemekte, yaşam hakları ihlal edilmektedir" diye konuştu.

TAHLİYELER KEYFİ OLARAK ENGELLENİYOR

Tutuklulara para yatıranlara davalar açıldığına ve cezalar verildiğine dikkat çeken Taşkın, tutukluların infazının yakıldığını, tahliyelerinin engellendiğini de vurguladı. Taşkın, şöyle konuştu: "Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını doğrudan etkileyen 'iyi hal' kavramı bu haliyle cezaevi yetkililerinin keyfi kararlarına bırakılmıştır. Şartlı tahliye hakları hukuk dışı yaklaşım ve kararlarla engellenen, mahpusların ivedilikle tahliye edilmeleri için gerekli işlemler yapılmalıdır."