Tutulmayan sözler bakanlığı

İktidar, ataması yapılmayan öğretmenleri ‘kaynak yetersizliği’ iddiasıyla bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı. 20 bin atama yapılacağını açıklayan MEB’in 2019-2024 döneminde atamaları karşılama oranı yüzde 31’de kaldı.

Mustafa BİLDİRCİN

Eğitimcilere verdiği hiçbir sözü tutmayan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu kez de ataması yapılmayan öğretmenlerin 68 bin atama talebini duymazlıktan geldi. Öğretmen atama takvimini açıklayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin kontenjan belirlendiğini duyurdu. Öğretmen adayları, kontenjanın düşük belirlenmesi nedeniyle bir kez daha hayal kırıklığı yaşadı. Kısıtlı kontenjan nedeniyle öğrencileriyle kavuşma hayalleri zora giren binlerce öğretmen sosyal medyada, “Yusuf Tekin koltuğu terk et” kampanyası başlattı. Öğretmen adayları ise iktidara, “Hiçbir sözünüzü tutmuyorsunuz” tepkisini gösterdi. Eğitim istihdamında, “Muhalifleri eleme aracı” olarak kullanıldığı gerekçesiyle tepki çeken mülakatta ısrarcı olunması da tartışma yarattı.

MEB, 20 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin 20-31 Mayıs'ta alınacağını, adayların gireceği sözlü sınavların 1 Temmuz'dan itibaren başlayacağını bildirdi. Branşlara göre kontenjan dağılımı da paylaşıldı. Kontenjan dağılımının ayrıntıları ise şaşırtmadı.

DİN YİNE İLK SIRALARDA

Bakan Tekin’in, “ihtiyaca göre” belirlendiğini savunduğu kontenjan dağılımına göre en fazla kontenjan ayrılan ilk beş branş; sınıf öğretmenliği, özel eğitim, rehberlik, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce olarak sıralandı. Sınıf öğretmenliği için 3 bin 263, özel eğitim için 2 bin 499, rehberlik için bin 597, din kültürü ve ahlak bilgisi için bin 594, İngilizce için 968, matematik için 317, felsefe için 232, fen bilimleri için ise 305 kontenjan verildi.

KIRIK DOLU ATAMA KARNESİ

Bu yıl için belirlenen 20 bin kontenjana yönelik tartışmalar devam ederken gözler, AKP iktidarının öğretmen atama karnesine çevrildi. MEB’in 2019-2023 dönemini kapsayan atama analizi, iktidarın hemen her yıl öğretmen adaylarını büyük hayal kırıklığına uğrattığını ortaya koydu. Verilere göre, 2019 ve 2023 yıllarını da kapsayan beş yılda atamalara başvuran her 10 öğretmenden yalnızca üçü göreve başlayabildi.

MEB’in verilerine göre 2019-2023 döneminde 11 farklı sözleşmeli öğretmenlik ataması gerçekleştirildi. Sözleşmeli öğretmenlik ataması için toplam 512 bin 199 müracaat alındı. 2019-2023 döneminde bakanlığın sözleşmeli öğretmenlik atamalarına başvuran 512 bin 199 öğretmenden yalnızca 160 bin 577’sinin ataması yapılabildi. MEB’in atama başvurularını karşılama oranı yüzde 31,3 ile ifade edildi.

DÜŞÜK KARŞILAMA ORANI

Sözleşmeli öğretmenlik atamalarında başvuruların karşılanma oranında yıllar itibarıyla yaşanan değişim de dikkat çekti. MEB, 2019 yılında iki ayrı sözleşmeli öğretmen ataması yaptı. Şubat 2019’da gerçekleştirilen ilk atamada 53 bin 871 başvuru alınırken atanan sayısının 19 bin 996 olduğu bildirildi. Ağustos 2019’da gerçekleştirilen ve 46 bin 507 müracaat alınan ikinci atamada ise 19 bin 959 kişinin atandığı belirtildi.

2020-2023 döneminde gerçekleştirilen atamalara yönelik istatistikler ise şöyle kaydedildi:

• Mart 2020: 51 bin 234 başvuru, 19 bin 917 atama

• Eylül 2020: 48 bin 895 başvuru, 19 bin 910 atama

• Şubat 2021: 28 bin 893 başvuru, 19 atama

• Eylül 2021: 45 bin 983 başvuru, 19 bin 939 atama

• Ocak 2022: 33 bin 48 başvuru, 14 bin 961 atama

• Eylül 2022: 39 bin 978 başvuru, 19 bin 614 atama

• Nisan 2023: 163 bin 944 başvuru, 45 bin 753 atama

HANİ MÜLAKAT KALDIRILACAKTI?

İktidarın, 14-28 Mayıs Genel Seçimleri öncesinde verdiği “kamuda mülakatlar kaldırılacak” sözü havada kalırken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in mülakat ısrarı sürüyor. Türkiye Gazetesi’ne konuşan Tekin, mülakat konusunda “kesin ve net” bir şekilde geri adım atmayacaklarını söyledi. “Daha adil ve güvenilirlik çabası” içerisinde olduğunu aktaran Bakan Tekin, “Çocuklarımızın en ehil ellere teslim edilmesine taraftarım. Yasa ‘Mülakatla yapılacak’ diyor. Siyasi irade başka bir karar alırsa, parlamentoda yasa değişirse o zaman da biz yeni yasayı uygularız” dedi.

‘UMUTLARIMIZI YOK ETTİNİZ’

Atama kontenjanlarının açıklanmasının ardından sosyal medyada yükselen itirazlar kısa sürede Twitter gündemine damgasını vurdu. İktidarın mülakat ve yüksek kontenjanlı atama sözlerini tutmadığını ifade eden öğretmen adayları, sosyal medyadan şunları yazdı:

• Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilimler gibi temel alanlara az kontenjan verip her sene atadığınız Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’ne bin 594 kontenjan açmak haksızlıktır.

• Tasarruf edilemeyecek en önemli şey eğitimdir. İktidar, eğitimden tasarruf ederek Cumhuriyet’in temeline dinamit koyuyor.

• Atanmayı heyecanla bekleyen öğretmenleri bir kez daha hayal kırıklığına uğrattınız. Bize verdiğiniz hangi sözü tutacaksınız?

• Ekonomiyi bu hale getiren sizsiniz. Ekonomiyi bahane ederek acısını öğretmenlerden çıkarıyorsunuz.

• Bu ülkenin gençlerinin umutlarını yok ettiniz.

158 BİN ÖĞRETMEN AÇIĞI VAR

Bakan Tekin’in açıkladığı atama kontenjanlarına eğitim meslek örgütleri tepki gösterdi. Açıklamalarının bir kısmı şu şekilde:

• Eğitim Sen Başkanı Kemal Irmak: “İhtiyacı karşılayacak sayı en az 158 bindir. Sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda eğitimde istihdam modeli benimseniyor. Eğitimin niteliğinin her geçen gün aşağı çekilmesinin en önemli sebeplerinden birisi de budur.”

• Eğitim-İş Başkanı Kadem Özbay: “Atanmayan öğretmen sayısı 1 milyona yaklaştırmış, eğitimle istihdam, meslekler ve refah arasındaki ilişkiyi koparmıştır. En fazla kontenjan ayrılan beş branş arasında din kültürü ve ahlak bilgisinin yer alması, bunun bilimsel bir hamle olmadığını göstermektedir.”

• Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası: “20 bin atama ihtiyacın karşılanmasını ifade etmiyor. Bakanlık tüm ilişkileriyle özel öğretimin önünü açan, bu anlamda yüz binlerce öğretmeni patronların kölelik koşullarına iten bir tercihi savunuyor.”