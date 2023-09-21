Tütün, Türkiye’de her yıl 100 binden fazla kişinin ölüm nedeni

CHP Milletvekili Kayıhan Pala, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya verdiği soru önergesinde, "Tütün kullanımı her yıl dünyada 8 milyon, Türkiye’de 100 binden fazla kişinin ölümüne neden olmaktadır" dedi. Pala, Yumaklı'ya "Bakanlığınızın tütün kontrolü için uygulamaya koymayı düşündüğü herhangi bir eylem planı var mıdır?" diye sordu.

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Meclis Başkanlığı’na Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yazılı olarak cevaplaması için bir soru önergesi verdi.

Aynı zamanda TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi olan Pala, küresel tütün salgınına karşı mücadelenin hükümetin temel hedefleri arasında yer alması gerektiğini dikkat çekerek, “Tütün kullanımı her yıl dünyada 8 milyon, Türkiye’de 100 binden fazla kişinin ölümüne neden olmaktadır. Tütün ürünleri, üreticinin önerdiği gibi kullanıldığında kullanıcının yarısını erken öldüren ve hala yasal satılan tek üründür. Tütün kullanıcıya hiçbir yarar sağlamaz, sağlığa zarar verir. Tütün ürünleri satışından sadece satıcı kazanır, devletler ise elde ettikleri vergi gelirinin birkaç katını sağlık harcamaları olarak kullanır” dedi.

Pala son olarak, “Başarısız tütün kontrol uygulamalarının, tütün kullanımıyla ilişkili hastalıkların görülme sıklığında ve bu hastalıklara bağlı ölümlerde azalmaya yol açamadığı; aksine kronik tıkayıcı akciğer hastalığında artışa neden olduğunu” da vurguladı.

Pala verdiği önergeyle; tütün kullanımının birçok hastalığa neden olarak toplum sağlığını olumsuz etkilemesine ilişkin Bakanlıktan şu verileri istedi:

“>> 2000-2022 yılları arasında ülkemizde, sigara, puro, sigarillo, yaprak tütün, kıyılmış tütün, nargilelik tütün, pipoluk tütün, makaron ve yaprak sigara kağıdı mamulü ürün üretimi, ithalatı ve ihracatı ayrı ayrı nedir?

>> 2000-2022 döneminde yıllara göre, tütün ürünü kullanım verilerinin yaşa, cinsiyete ve illere göre dağılımı nedir?

>> 2013-2022 döneminde e-sigara ve ısıtılmış tütün kullanım verileri nedir?

>> 2000-2022 yılları arasında yurt çapında ve illere göre açılan nargile mekân / işletme sayıları nedir?

>> 2000-2022 döneminde tütün şirketlerine verilen açık ve örtülü teşvikler ayrı ayrı olmak üzere nedir?

>> 2010-2023 döneminde tütün kontrolü denetim sayıları ve denetimlerin sonucunda uygulanan cezaların tutarı nedir?

>> Bu cezaların ne kadarı tahsil edilmiştir? Ülkemizde bir yıl içerisinde tütün kullanımı nedeniyle tahmin edilen erken ölüm sayısı kaçtır? Ülkemizde bir yıl içerisinde tütün kullanımı nedeniyle tahmin edilen sağlık harcaması tutarı nedir?

>> Bakanlığınızın tütün kontrolü için uygulamaya koymayı düşündüğü herhangi bir eylem planı var mıdır?”