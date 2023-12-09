Tütünün yüzde 92'si yabancı kontrolünde

Türkiye İstatistik Kurumu, yabancı kontrollü girişim sayılarını ve yabancı kontrolünün en yoğun olduğu faaliyet kollarını açıkladı. Verilere göre tütün yüzde 91,8'lik yabancı kontrol payı ile ilk sırada yer alıyor.

Ekonomi Servisi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Yabancı Kontrollü Girişim İstatistikleri 2021 verilerini yayımladı. Buna göre, yabancı kontrolündeki girişim sayısı 2020 yılında 6 bin 154 ve 2021 yılında 6 bin 111 oldu. Tütün ürünleri imalatı yabancı kontrolünün en yoğun olduğu faaliyet olarak dikkat çekti.

Tütün ürünleri imalatı 2021 yılında yabancı kontrollü girişimlerin ciro payının yüzde 91,8 ile en yüksek olduğu faaliyet oldu.

Yabancı kontrollü girişimlerin ciro payının en yüksek olduğu ikinci faaliyet ise yüzde 46,2 ile sigorta, reasürans ve emeklilik fonları oldu.

Bu alanda yüzde 42,3'lük oranla motorlu kara taşıtı imalatı üçüncü sırada yer aldı.

ALMANYA VE ABD İLK İKİDE

Yabancı kontrollü girişimlerin ülkelere göre dağılımında sayı ve ciro bakımından en büyük paya sahip ülke Almanya, ikinci en büyük paya sahip ülke ise ABD oldu.

Yabancı kontrollü 6 bin 111 girişimden 1025 tanesi Almanya tarafından kontrol edildi. Almanya tarafından kontrol edilen girişimlerin 2021 yılında elde ettiği cironun toplam yabancı kontrollü cirodaki payı yüzde 13,1 oldu. ABD kontrolündeki 698 girişimin toplam yabancı kontrollü cirodaki payı ise yüzde 13,1 olarak gerçekleşti.

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YABANCI KONTROLÜNDEKİ İLK 7 FAALİYET (%)