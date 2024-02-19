Tuva Cihangir Atasever kimdir? Tuva Cihangir Atasever ne zaman uzaya gidecek?

NASA ve SpaceX'in organize ettiği misyonda uzaya gidecek olan Tuva Cihangir Atasever kimdir sorusu gündemde. Türkiye'nin ikinci astronotu olarak uzaya göndermeyi planladığı Tuva Cihangir Atasever ne zaman uzaya gidecek sorusu yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Tuva Cihangir Atasever kimdir? Tuva Cihangir Atasever ne zaman uzaya gidecek? İşte detaylar!

NASA ve SpaceX'in organize ettiği misyon ile önümüzdeki dönemlerde uzaya gidecek olan Tuva Cihangir Atasever kimdir sorusu gündemdeki sıcaklığını koruyor. Alper Gezeravcı'dan sonra Türkiye'nin ikinci astronotu olacak olan Tuva Cihangir Atasever uzaya ne zaman çıkacak araştırması ise yurttaşlar tarafından sıklıkla yapılıyor. Peki, Tuva Cihangir Atasever kimdir? Tuva Cihangir Atasever ne zaman uzaya gidecek? İşte detaylar!

Tuva Cihangir Atasever kimdir?

12 Ağustos 1992’de Ankara’da doğan Tuva Cihangir Atasever, Ankara Bilkent Üniversitesi’nde Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden lisans eğitimini tamamladı. Kaliforniya Üniversitesi’nde yüksek lisansın ardından Türkiye’ye dönen Tuva Cihangir Atasever, beş sene süresince Roketsan’da Aviyonik mühendisi olarak çalıştı. Türkiye'nin uzaya gitmesi planlanan ikinci astronotudur.

Tuva Cihangir Atasever ne zaman uzaya gidecek?

29 Nisan 2023 tarihinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından TEKNOFEST'te uzaya Türkiye'nin uzaya göndereceği ikinci astronot olarak açıklanan Tuva Cihangir Atasever'in Nisan ayının ilk haftalarında uzaya gitmesi planlanıyor. Kalkış tarihi netleştiğinde haberimiz güncellenecektir.

Tuva Cihangir Atasever'in uzaydaki görevleri ne olacak?

Tuva Cihangir Atasever, yaklaşık 80 kilometrelik bir yörünge altı uçuş için uzaya gönderiliyor olacak. İkinci Türk astronotun 7 deney gerçekleştireceği bildirildi.