Tuz Gölü pembeleşince ziyaretçi akınına uğradı

Türkiye’nin önemli sulak alanlarından olan ve biyolojik çeşitliliğin korunması açısından büyük önem taşıyan Tuz Gölü, suyun içerisinde yaşayan algler ve bakteriler nedeniyle pembe renge bürünmeye başladı. Renk değiştirmeye başlayan Tuz Gölü, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu.

Ziyaretçilerin bazıları eşsiz doğal güzellik karşısında yürüyüş yaparken, kimisi de tuzlu suda çıplak ayakla yürüyerek şifa bulmak için gölü ziyaret etti. Ailesiyle Meksika’dan Tuz Gölü’nü ziyarete gelen Mariela Simon "Sanki dünyanın başka bir yerindeymişim gibi hissediyorum. Normalde bu tarz bir yer görmek çok normal değil çünkü burası tuz kaplı" dedi.

Urfa'dan ailesiyle ziyaret etmeye gelen Mehmet Kaya ise “Zaten burası da dünyanın göz bebeklerinden bir tanesi. Burayı görmeye herkesi bekleriz. Burası Türkiye’nin doğal güzelliklerinden bir tanesi. Daha önce de buraya gelmiştik, bu sefer de ailecek gezip görelim dedik. Gördüğünüz gibi dünyanın her tarafından insanlar geliyor. Doğal güzellik olduğu için doğa ile iç içe olmak isteyen yabancılar geliyorlar” ifadelerini kullandı.