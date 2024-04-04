Tuzla Belediyesi’nde yönetimi vermeden malları satışa çıkardılar

Seçim sonrası el değiştiren Tuzla belediyesi, yönetimi devretmeden belediyeye ait taşınmazı satışa çıkardı. CHP Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl’e mazbatası verilmeden çıkartılan ihale kararının değeri ise 57.750.000 TL.

Yerel seçimlerin tamamlanmasının ardından AKP’den CHP’ye geçen birçok belediyede usulsüzlükler sürüyor. Seçimlerden ağır bir yenilgiyle çıkan iktidar bir yandan ilçelerde itirazlarını sürdürürken diğer yandan belirli ilçelerde mazbataların verilmesini de geciktirmeye çalışıyor.

Mevcut belediyelerin görev değişiklikleri öncesinde yapılan son hamleleri ise dikkat çekiyor.

Son olarak AKP’den CHP’ye geçen Tuzla Belediyesi’nde yeni başkan Eren Ali Bingöl’ün mazbatası verilmezken resmi gazetede yayımlanan ilana göre belediye Aydınlı Mahallesi, Zuhal Sokak’ta bulunan taşınmaz mal varlığını satışa çıkardı.

Ticaret ve konut alanı olarak geçen 4620 metrekarelik alan için çıkartılan satış kararı ise 30 Nisan saat 14.00’da ihaleye sunulacak.

Resmi Gazete’de yer alan ilana göre ise ihalenin tahmini bedeli 57.750.000 TL olarak belirlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da mazbata töreninde yaptığı konuşmada “Açık farklı kazandığımız Tuzla'da mazbatayı benim genç yol arkadaşım ve başarılı olacağına inandığım Eren Ali Bingöl'e niçin vermiyorsunuz?” diye sordu.

İmamoğlu şunları söyledi:

“Yüzde 11 farkla kazanmış adayımız mazbatayı ne zaman alacak belli değil. Amacınız ne? Öğreniyoruz Tuzla Belediye Başkanı'nın görevi bitmişken, seçimden sonra hem de 2 Nisan günü hemen 62 milyon liralık ihale yapıp birilerine veriyor. Çok ayıp! Böyle bir kamu ahlakı olamaz, hangi yetki ile yapıyorsun. İBB müfettişlerini görevimi devralır almaz hemen görevlendirdim ihaleyi veren de alan da rahat olmasın, bire bir takip edeceğimi buradan söyleyeyim. Belediye Başkanı'nın yapmaya çalıştığı başka işler de var. Çok acayip şeyler deniyor panikle. Yıllar önce kişiliğini analiz etmiştim ama inandıramadım kimseyi. Bilgiler geliyor, bu sabık başkanla iş tutanlar varsa bu sürecin uzaması onlara da zarar verecek. Bu anlamda ben Tuzla yapısı içerisinde bulunan devletimizin memurlarına, orada görev yapan alın teri döken namuslu insanlara sesleniyorum; bu devletin kurumlarında çalışan her devlet memuru bizim başımızın tacıdır, yeter ki görevini ahlaklı, namuslu yapsın.”