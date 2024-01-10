Tuzla'da 19 yaşındaki Sude Naz'dan 3 gündür haber alınamıyor

Tuzla’da çalıştığı iş yerinden izinli olduğu 8 Ocak Pazartesi günü evinden çıkan 19 yaşındaki Sude Naz Gül'den haber alınamıyor. 3 gündür kızlarından haber alamayan Gül ailesi, polise ihbarda bulundu.

İstanbul'un Tuzla ilçesinde, 19 yaşındaki Sude Naz Gül 8 Ocak Pazartesi günü ablası uyuduğu sırada evden çıkıp kayıplara karıştı. Sude Naz'dan haber alamayan anne ve ablası polisi arayarak kayıp ihbarında bulundu.

Kızından 3 gündür haber alamayan anne İlknur Gül, "Pazartesi günü işe gittim. Onu saat 12.00 ile 13.00 arası muhakkak arıyordum. Sude Naz’ı aradım telefonuna ulaşamadım. Telefonuna bakmadı. Hiç öyle yapmazdı. Defalarca aradım sürekli kapalı telefonu. 3 gündür haber alamıyoruz. Bildiğimiz bir erkek arkadaşı yoktu ve evliliğe de çok karşı bir insandı. Arkadaşlarının hepsini aradım onlarla hiçbir konuşma olmamış" dedi.

Baba Taner Gül ise, "Bekliyoruz, haber bekliyoruz yapacağımız birşey yok" diye konuştu.

"ÜZERİNDE SİYAH MONTLA, SİYAH EŞARBI VARDI"

Kardeşi evden çıktığı sırada uyuyan abla Buse Gül ise, "Sabah işten çıkıp eve geldim. Erkek kardeşlerim kursa gidecekti onlara kahvaltı hazırladım. Sonra uyanıp erkek kardeşlerimi kursa o götürdü. Eve gelmesini bekledim. Eve geldiğinde film izleyeceğini söyleyerek içeri geçti. Sonra ben uyudum. Uyandığımda annem mesaj atmıştı. Annem beni geri aradı. Sude telefonuna bakmıyor git bak diye. Seslendim ses gelmeyince baktım yoktu. Arkadaşlarıyla gezmeye gitmiştir, telefonun şarjı bitmiştir dedim, biraz bekledim. Aradım ama açmadı. Normalde telefonu kapalı olmaz. Ben de panik oldum. İş yerine gittim. Yakın arkadaşlarına ulaştım sizinle buluştu mu diye sordum. Hiçbiri nerede olduğunu bilmiyor. En son bir arkadaşıyla Pazar günü akşam bir arkadaşıyla konuşmuş. Yorgunum, uyuyacağım deyip kapatmış telefonu. Sokaklara, her yere baktım hiçbir yerde yoktu. Telefonlarını açmadı. O gün üzerinde siyah montuyla, siyah eşarbı vardı" diye konuştu.