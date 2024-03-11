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Tuzla'da fabrikada yangın

İstanbul-Kocaeli sınırında bulunan bir boya fabrikasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.

Güncel
  • 11.03.2024 17:28
  • Giriş: 11.03.2024 17:28
  • Güncelleme: 11.03.2024 17:55
Kaynak: İHA
Tuzla'da fabrikada yangın
Fotoğraf: İHA

İstanbul'un Pendik ilçesinde Kocaeli sınırında bulunan bir boya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Tuzla-Kocaeli sınırında bulunan Mimar Sinan Mahallesi’ndeki bir boya fabrikasında çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden ve Kocaeli’den itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında fabrikanın bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, yangın dron ile havadan görüntülendi.

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