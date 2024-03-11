Tuzla'da fabrikada yangın
İstanbul-Kocaeli sınırında bulunan bir boya fabrikasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.
Kaynak: İHA
İstanbul'un Pendik ilçesinde Kocaeli sınırında bulunan bir boya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Yangın, saat 16.00 sıralarında Tuzla-Kocaeli sınırında bulunan Mimar Sinan Mahallesi’ndeki bir boya fabrikasında çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden ve Kocaeli’den itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında fabrikanın bir kısmı kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan, yangın dron ile havadan görüntülendi.