Tuzla'da İETT otobüsü yolda yatan köpeği ezdi

İstanbul Tuzlada'da İETT otobüsü yerde yatan köpeği ezdi. Olayı gören mahalle sakini ile tartışan şoför, yaralı köpeğe müdahale etmek yerine olay yerinden kaçtı. Yaralı köpek belediye ekipleri tarafından alınarak tedaviye alındı.

İstanbul'un Tuzla ilçesinde yerde yatan köpeği ezen İETT otobüsü şoförü kaçtı.

Olay, dün saat 17.15 sıralarında Akfırat Mahallesi 22. Sokak'ta meydana geldi. Seyir halinde bulunan 34 HO 3992 plakalı belediye otobüsünün şoförü, yerde yatan köpeği görüp korna çaldı. Korna sesiyle ayağa kalkan köpeği dikkate almayan otobüs şoförü, köpeği ezdi.

O anları gören mahalle sakini Timur Akçay, seslenerek otobüs şoförünü durdurmaya çalıştı. Köpeği ezdikten sonra duran otobüsün şoförü ise kendisini uyaran Timur Akçay ile bir süre tartıştı, ardından direksiyon başına geçerek uzaklaşmaya çalıştı.

Bunun üzerine Timur Akçay otobüsün önüne geçerek aracı durdurmaya çalıştı. Otobüs geri manevra ile uzaklaşarak sokaktan ayrıldı. Yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen belediyenin ekipleri, yaralanan köpeğin tedavi edilmesi için veteriner kliniğine götürdü.

Yaralı köpeğin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olay anı ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.