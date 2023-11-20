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Tuzla İçmeler Araç Köprüsü, 120 gün trafiğe kapalı olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Tuzla İçmeler Araç Köprüsü'nün, deprem güçlendirme çalışmaları kapsamında 120 gün trafiğe kapalı olacağını bildirdi.

Güncel
  • 20.11.2023 23:49
  • Giriş: 20.11.2023 23:49
  • Güncelleme: 20.11.2023 23:51
Kaynak: AA
Tuzla İçmeler Araç Köprüsü, 120 gün trafiğe kapalı olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Tuzla İçmeler Araç Köprüsü'nün, deprem güçlendirme çalışmaları kapsamında 120 gün trafiğe kapalı olacağını bildirdi.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tuzla İçmeler Araç Köprüsü, 20 Kasım tarihinden itibaren deprem güçlendirme çalışmalarımız kapsamında 120 gün trafiğe kapalı olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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