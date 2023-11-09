Tuzlaspor hakkında soruşturma başlatıldı: Başkan İlhanlı'ya 4 ayrı suçlama

Gazeteci Murat Ağırel, Halk TV'de Tuzlaspor ile ilgili anlattıkları hakkında savcılığın bilgi almak için kendisini çağırdığını, Tuzlaspor hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi. Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı'ya 4 ayrı suçlama yöneltildi.

Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında soruşturma başlatıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında "mal varlığı değerlerini aklama", "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet", "mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından soruşturma açıldı.

MURAT AĞIREL İFADE VERDİ: TUZLASPOR'A SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gazeteci Murat Ağırel'in Tuzlaspor'a ilişkin iddialarıyla ilgili savcılık soruşturma başlattı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ağırel, savcılığın bilgi almak için kendisiyle görüştüğünü açıkladı.

Ağırel, bildiklerini ve elindeki belgeleri de kaynaklarını açıklamadan savcılıkla paylaştığını söyledi.

Murat Ağırel'in geçtiğimiz günlerde Tuzlaspor Kulübü hakkında yaptığı araştırmalar kamuoyunda gündem olmuştu.

Salı günü HalkTV'de "Kayda Geçsin" programında Tuzlaspor ile ilgili anlattıklarım hakkında savcılık bilgi almak için çağırdı.



Bildiklerimi ve elimdeki belgeleri kaynağımı açıklamadan savcılığa verdim.



Böylelikle Tuzlaspor’a da soruşturma başlatıldığını öğrendim.



Kamuoyunun… pic.twitter.com/ajWYXPbDMA — Murat AĞIREL (@muratagirel) November 9, 2023

Tuzlaspor'un bu sene ve geçtiğimiz sene Passolig'de 21 bin TL, 35 bin TL ve 50 bin TL gibi astronomik fiyatlara bilet sattığını ortaya çıkaran Ağırel, Tuzlaspor'un son 4 yılda 100'lerce oyuncuyu transfer ettiğini veya yollarını ayırdığını da anlatmıştı.

Ağırel, salı günü Halk TV'de yayınlanan "Kayda Geçsin" programında Trendyol 1. Lig takımlarından Tuzlaspor'la ilgili iddialarına devam etmiş, Tuzlaspor Başkanı ile görüşmesinin detaylarını da anlatmıştı.