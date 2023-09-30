Tuzlaspor, vize alamayan Philip Awuku’nun Gana’da rehin kaldığını açıkladı

Tuzlaspor sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gana Milli Takımı’na davet edilen ancak daha sonrasında Türkiye’ye dönemeyen futbolcusu Philip Gameli Awuku’nun vize alamadığı için rehin kaldığını duyurdu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, Philip Gameli Awuku’nun vize alamadığı için Gana’da rehin kaldığını duyurdu.

Tuzlaspor, Gana Milli Takımı’na davet edilen ancak daha sonrasında Türkiye’ye dönemeyen futbolcusu için açıklama yaptı.

Mavi-beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Lisanslı futbolcumuz Philip Gameli Awuku, Gana Milli Takımı’na davet edilmiş fakat milli takım maç arasının ardından Gana Türk Büyükelçiliği tarafından ülkemize geri dönüşüne izin verilmemiştir" ifadelerine yer verdi.

Türkye Futbol Federasyonu'na (TFF) gerekli bilgilerin verildiği ifade edilen açıklamada, "Neden vize verilmemiştir? Vize verilmemesinin bir açıklaması var mıdır? Mağduriyetimizi büyükelçilik mi karşılayacak? Telefonlara cevap verilmemiştir. Futbolcumuz 15 gün içerisinde 3 resmi maçta oynayamamıştır. Kulübümüz tarafından Türkiye Futbol Federasyonu’na gerekli bilgi verilmiş olup futbol federasyonumuz neden sessiz kalmıştır?" denildi.

Açıklamada, Gana büyükelçiliğine gerekli evrakların gönderildiği, kulüplerinin mağduriyetinin giderilmesi için gerekli mercilerin harekete geçmesi çağrısında bulunuldu.