‘TV dizilerinin etkisi çok büyük’

Netflix dizisi ‘Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?’nin yönetmeni Umut Aral, anaakım TV dizilerinin çok önemli olduğunu hafife alınmaması gerektiğini söylüyor.

Emrah KOLUKISA

Umut Aral Galatasaray Lisesi’nde okuduğu yıllarda sahneyle tanışmış, Boğaziçi Üniversitesi’nde de tiyatroya devam ettikten sonra ‘Hayatımda çok önemli yeri vardır’ dediği Mithat Alam’ın da etkisiyle sinemaya gönül vermiş bir isim. Türkiye onu ekseriyetle Netflix için çektiği dizilerle, tanıyor. En son ‘Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?’ Adlı diziyle adını duyuran Aral şu sıralar uluslararası projeler üretmekle meşgul. Dünyanın en önemli menajerlik ajanslarından Artist International Group (AIG) ile bir anlaşma imzalayan Aral ile kariyerinin alacağı yeni yönü konuştuk.

Artist International Group ile imzaladığınız sözleşme sektörde ciddi bir yankı yarattı. Nedir bu anlaşmanı detayları ve Artist International Group nasıl bir oluşum?

Artist International Group (AIG) deneyimli menajer David Unger tarafından kurulmuş, uluslararası yetenekleri Amerika ve dünya genelinde temsil etmek üstüne yoğunlaşmış bir menajerlik şirketi. Bu sene en iyi kadın oyuncu Oscar ödülünün sahibi olan Michelle Yeoh dahil pek çok uluslararası oyuncuyu, yönetmen ve senaristleri temsil ediyor. AIG ile görüşmelerimiz ve ortak çalışmalarımız 2021'de başladı. Türkiye’den de Kıvanç Tatlıtuğ, Kerem Bursin, Cem Yiğit Üzümoğlu gibi oyuncular onlarla çalışıyor. AIG ile Amerika ve tüm dünyadaki projeleri kapsayan bir çalışma ortaklığımız olacak. Klasik anlamda bir temsiliyetin dışında birlikte projeler geliştirme ve hayata geçirme üzerine de çalışıyoruz. AIG’nin yanı sıra İngiltere’de Independent Talent Group ve Fransa’da Adequat tarafından temsil ediliyorum.

Netflix dizisi ‘Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?’ Dünyada da önemli bir izlenme oranı yakaladı. Bu dizinin başarısı mı Artist International’ın dikkatini çekti yoksa zaten öteden beri görüşmeler sürüyor muydu?

Görüşmelerimiz ve çalışmalarımız öncesinde, 2021'de başlamıştı, ancak ‘Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?’nin başarısı herkes gibi onları da çok heyecanlandırdı. Dünyada ‘İngilizce olmayan’ diziler arasında 1 numaraya çıkmasının yanı sıra özellikle Amerika’da 3. sıraya ve İngiltere’de 4. sıraya kadar yükselmesiyle birlikte AIG bunu özellikle Amerikan film endüstrisine ilan etmek istedi.

Sevdiğiniz yönetmenleri sorsak, kimler gelir aklınıza ilk? Sizi etkileyen, yönetmenliğinize bir şeyler katan sinemacılar kimdir örneğin?

Kariyerinde farklı tür ve anlatımlara yer vermiş, beni etkileyen pek çok sevdiğim yönetmen var. Bunların en başında farklı türlerin üstadı Stanley Kubrick geliyor elbette, Steven Spielberg, Danny Boyle, Edgar Wright, Park Chan Wook, Jee-Woon Kim gibi daha pek çok isim sayabilirim. Beni bir çok yönetmenle ve filmleriyle tanıştıran Mithat Alam’ın bendeki yeri çok büyük.

Anaakım TV kanallarıyla çalışmayı düşünüyor musunuz hiç? Bu anlamda dijital dışında kalan sektörün durumu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Hikâye formattan daha önemli. Hikâyesi beni sürükleyecek bir anaakım dizi karşıma çıktığı taktirde düşünebilirim. Anaakım TV dizilerinin yurtdışında Türkiye’yi tanıtma, anlatma konusunda çok büyük bir gücü var. Hafife alınmamalı. İyi ve kaliteli bir rekabetin sağlıklı olduğunu düşünüyorum, dijitalin anaakımla, anaakımın ve dijitalin kendi içindeki rekabetini faydalı ve olumlu buluyorum.

Yeni projelerinizden bahsedelim, neler var?

Çekimleri Yunanistan’da ve Beyrut’ta gerçekleşen, Amerikalı senarist Adi Hasak’ın yazdığı, Amerikalı ve Suudi oyuncuların başrolünü oynadığı bir dizinin çekimleri geçen aylarda bitti, Londra’da kurgusu sürüyor. Tamamı İngilizce ve Arapça çekilen ilk işim oldu. Harika bir ekiple çalışma fırsatım oldu. Onun dışında henüz geliştirme aşamasında olan ulusal ve uluslararası projelerim var, ayrıca senaryolar okuyorum.