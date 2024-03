Tweetdeck devre dışı kaldı: X, çöktü mü?

Sosyal medya platformu X'te (Twitter) birden fazla hesabı yönetme ve o hesaba ait yapılabilecek tüm işlemleri ve etkileşim sayfalarını tek bir ekranda görebilme, gönderileri planlama gibi imkanları sağlayan Tweetdeck uygulamasında dün geceden beri sorun yaşanıyor.

Hem Tweetdeck'in hem de X'in gönderi planlama özelliği devre dışı kalmış durumda. Ayrıca daha önceden planlanmış X gönderilerinin art arda iki kez gönderildiği de görülürken, kullanıcılar hesaplarından hata bildirimleri yapmaya başladı. Tweetdeck harici kullanımda da gönderi planlaması yapılamıyor.

Öte yandan kullanıcılar hesaplarına erişim sağlayamadığı konusunda da sorunlar yaşadığını belirtiyor.

X'TEN AÇIKLAMA

Kullanıcıların tepkilerinin ardından ise X'ten açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Bazı kullanıcıların X'te oturum açarken veya yeni bir hesap oluştururken bir hatayla karşılaştıklarının farkındayız. Üzerinde çalışıyoruz ve işler normale döndüğünde bir güncelleme paylaşacağız. Bize sadık kaldığınız için teşekkürler!" ifadeleri kullanıldı.

We’re aware that some users are encountering an error when logging into X or creating a new account. We’re working on it and will share an update when things are back to normal. Thanks for sticking with us!