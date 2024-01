Twitch, 500 çalışanı işten çıkarmaya hazırlanıyor

Bloomberg'in haberine göre Amazon'a bağlı canlı yayın sitesi Twitch, yaklaşık 500 çalışanını (personelinin %35'ini) işten çıkarmaya hazırlanıyor.

Twitch'in işten çıkarmalar, Twitch'teki kayıplarla ilgili endişeler ve birkaç ay içinde birkaç üst düzey yöneticinin şirketten ayrılmasının ardından geldi.

Pandemi döneminde evlere kapanışla ani bir büyüme yaşayan oyun sektörü, 2023'te küçülmeye gitmiş, 2023'te 6 bin 500 sektör çalışanı işten çıkarıldığu belirtilmişti.

Among Us, Pokemon GO, Fall Guys ve Genshin Impact gibi küresel çapta isim yapan oyunların hayata geçirilmesini sağlayan oyun motoru Unity de "yeniden yapılanma" gerekçesiyle bin 800 kişinin işten çıkarılacağını duyurmuştu.