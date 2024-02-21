Twitch abonelik ücretlerine yüzde 340'a varan zam

Dünyanın en popüler canlı yayın platformlarından biri olan Twitch, abonelik ücretlerine büyük zam yaptı. Türkiye'de yerel fiyatlandırma uygulamasında bulunan Amazon'un sahip olduğu Twitch'in her üç kademedeki abonelik ve hediye abonelik fiyatlarına yüzde 340'a varan zam yapıldı.

Yaşam 21.02.2024 10:05 Giriş: 21.02.2024 10:05

Güncelleme: 21.02.2024 10:13 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: AA