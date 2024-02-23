Twitch’e erişim engeli getirildi

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla, online canlı yayın platformu Twitch‘e erişim engeli getirildi.

Türkiye’nin popüler canlı yayın platformlarından Twitch'e erişim engeli getirildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) internet sitesindeki 'Site Bilgileri Sorgu Sayfası'nda yapılan sorgulamada, Twitch'in 22 Şubat 2024 tarihli ve 2024/7 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişime engellendiği bilgisi yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde Kick, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişime engellenmişti.