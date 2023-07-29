Twitter Blue nedir? Twitter Blue özellikleri nelerdir?

Elon Musk’un satın almasıyla tepki çeken birçok yeni uygulamayı devreye sokan Twitter, yeni bir servis olan Twitter Blue aboneliğini duyurdu. Abone olan kullanıcılar Twitter mavi tık veren bu servis ile beraber Twitter mavi tık nasıl alınır sorusu tarih oldu. 1 Temmuz'da Twitter Blue kullanıcısı olmayanların günlük 600 tweet okuyabileceği duyuruldu. Peki Twitter Blue nedir? Twitter Blue özellikleri nelerdir? Twitter mavi tık nasıl alınır? İşte ayrıntılar.

ABD’li dolar milyarderi Elon Musk’un satın almasının ardından kullanıcıların tepkisini çeken birçok yeni uygulama getirilen Twitter yeni bir servis olan Twitter Blue aboneliğini duyurdu. Abone olan kullanıcılar Twitter mavi tık veren bu servis ile beraber Twitter mavi tık nasıl alınır sorusu tarih oldu. 1 Temmuz'da Twitter Blue kullanıcısı olmayanların günlük 600 tweet okuyabileceği duyuruldu. Peki Twitter Blue nedir? Twitter Blue özellikleri nelerdir? Twitter mavi tık nasıl alınır? işte ayrıntılar.

Twitter Blue nedir?

Twitter Blue, Twitter'ın ücretli bir abonelik hizmetidir. Bu hizmet sayesinde kullanıcılara bir dizi ek özellik sunulmaktadır. Twitter Blue aboneliği, kullanıcılara daha gelişmiş özelleştirme seçenekleri, okunmamış tweetlerin işaretlenmesi, tweetleri kolayca geri alma, abonelik iptal etme seçeneği ve öncelikli müşteri hizmetleri gibi faydalar sağlar.

Twitter Blue özellikleri

Twitter Blue'nun abonelerine özel olarak sunduğu özellikler şu şekilde:

Okunmamış Tweetleri İşaretleyebilme: Twitter Blue ile, okunmamış tweetleri işaretleyebilirsiniz. Bu özellik sayesinde daha sonra dönüp okumak istediğiniz tweetleri kolayca bulabilirsiniz.

Geri Alma Özelliği: Twitter Blue aboneleri, gönderdikleri tweetleri belirli bir süre içinde geri alabilirler. Böylece hızlı bir şekilde bir hata yaparsanız veya bir düzeltme yapmanız gerektiğinde tweetinizi düzeltebilirsiniz.

Gelişmiş Özelleştirme Seçenekleri: Twitter Blue, kullanıcılara profil renkleri ve uygulama simgesi gibi ek özelleştirme seçenekleri sunar. Bu sayede profilinizi daha kişisel hale getirebilirsiniz.

Öncelikli Müşteri Hizmetleri: Twitter Blue aboneleri, öncelikli müşteri hizmetlerine erişim sağlar. Sorularınızı veya sorunlarınızı çözmek için öncelikli destek alabilirsiniz.

Ekstra Özellikler: Twitter Blue abonelerine, örneğin okunmamış mesajlar için özel bir klasör gibi ekstra özellikler sunulabilir. Bu, mesajlarınızı daha iyi organize etmenize yardımcı olabilir.

Daha uzun Tweetler: Uzunluğu 10.000 karaktere kadar olan Tweetler, yanıtlar ve Alıntılar oluştur.

Daha uzun Videolar: Normalde olan 2 dakika 20 saniyelik video sınırını kaldırır ve 1080P (FULL HD) video yüklenmesini sağlar.

Günde 6.000'e kadar Tweet okuyabilme. Twitter Blue abonesi olmayan kullanıcılar günde en fazla 600 tweet görüntüleyebiliyor.

Twitter Blue nasıl alınır?

Twitter Blue'yu almak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz: