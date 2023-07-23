Twitter mesaj sınırı getirmeye hazırlanıyor

Twitter, kullanıcıların günlük mesaj göndermesine sınır getirme hazırlığında olduğu belirtildi. Blue aboneliği bulunmayan kullanıcıların günlük mesaj sayısı sınırlandırılacak.

Twitter, Blue abonesi olmayanlara mesaj sınırı getirmeye hazırlanıyor.

NTV'de yer alan habere göre Twitter'ın Blue abonesi olmayanların günlük kaç mesaj gönderebileceğine sınırlama getirereği aktarıldı.

Twitter tarafından yapılan açıklamada, "Direkt Mesajlarda spam'i azaltma çabalarımız kapsamında yakında bazı değişiklikler yapacağız. Doğrulanmamış hesapların gönderebilecekleri DM sayısı günlük olarak sınırlandırılacaktır. Daha fazla mesaj göndermek için bugün abone olun" ifadeleri yer aldı.



Böylelikle Twitter'ın yakın bir zamanda Blue abonesi olmayan hesaplara günlük mesaj gönderme sınırı getirileceği vurgulandı.

Öte yandan Twitter üzerinde Blue abonesi olmayan kullanıcılar, artık takip edilmedikleri diğer kullanıcılara mesaj gönderemeyecek.