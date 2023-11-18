‘U dönüşü’ bile ticareti artırmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cemal Kaşıkçı'nın ölümünün ardından sert eleştiriler yönelttiği ancak geçen yıl bu konuda U dönüşü yaptığı Suudi Arabistan'la ticaret hacminde beklenen gelişme yaşanmadı.

Mustafa BİLDİRCİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasideki U dönüşü, ticaret hacmine yansımadı. 2018’de 3 milyar dolar olan müteahhitlerin Suudi Arabistan’da üstlendiği proje tutarı, Erdoğan’ın Prens Selman ziyaretine rağmen 2023’ün ocak-eylül döneminde 631 milyon dolarda kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nisan 2022’de Suudi Arabistan’ı ziyaret ederek Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşmüştü. Görüşmenin ardından Prens Selman da Ankara’ya gelmişti. Erdoğan’ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2018’de İstanbul’da öldürülmesinin ardından sert eleştiriler yönelttiği Selman ile görüşmesi uluslararası kamuoyunda, “Diplomaside U dönüşü” olarak yorumlanmıştı.

Erdoğan ile Selman görüşmesine karşın, Körfez’de süren dev yatırım hamlesinden Türkiye’nin pay alamadığı belirlendi. CHP Milletvekili ve Sanayi ve Ticaret Komisyonu Üyesi Türker Ateş, diplomaside U dönüşünün ticaret hacmine yansımadığını kaydetti.

Dış politikadaki ayarsızlığın neden olduğu ekonomik faturanın ödenmeye devam edildiğini ifade eden Ateş, “Türk müteahhitlerin 2018 yılında Suudi Arabistan’da üstlendiği yeni proje tutarı yaklaşık 3 milyar dolar iken 2023’ün ocak-eylül döneminde bu tutar yalnızca 631 milyon dolar oldu” diye konuştu. Suudi Arabistan’da yıllık 40 milyon dolarlık yatırım planlandığının altını çizen Ateş, “Ekonomik kriz içinde tüm umutların bağlandığı Körfez’den beklenen para, inşaat sektörü için de akmadı, ancak damladı” dedi.

AÇIK KAPANMADI

Hükümetin diplomaside yarattığı tutarsızlıkların faturasının ödenmeye devam edildiğine işaret eden Ateş, şunları söyledi: “Suudi Arabistan’da yönetimin yıllık 40 milyar dolar tutarında proje portföyünü hayata geçirmesi hedefleniyor. Türk müteahhitlerin payına ise artık pastanın küçük dilimi düşüyor. Diplomaside U dönüşü yapılsa da açık kapanmadı, halen de kapanmıyor.”