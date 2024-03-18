Uber, Avustralya'da taksi şoförleri için 178 milyon dolar ödeyecek

Uber, Avustralya'da taksi şoförlerinin "maddi kayıpları" için yaklaşık 178 milyon dolar ödeyecek. Meblağın ödenmesi için Yüksek Mahkeme'nin onayı bekleniyor.

Avustralya'da küresel taksi uygulaması Uber, ülke piyasasına girmesinin ardından taksi ve özel araç şoförlerinin "ekonomik kayıplarını" karşılamak için yaklaşık 178 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

ABC News'in haberine göre, ülkedeki taksi ve özel araç şoförü olarak çalışan 8 bini aşkın kişiyi temsil eden avukatlar, Uber'e karşı 2019'da açılan davaya ilişkin açıklama yaptı.

YÜKSEK MAHKEME ONAYI BEKLENİYOR

Uber'in ülke piyasasına girişinin ardından taksicilerin ve özel araç şoförü olarak çalışanların ekonomik kayıplar yaşadığını aktaran avukatlar, firmanın uzun zamandır bu kayıpları telafi etmekten "kaçındığını" ancak nihayet uzlaşmaya varıldığını bildirdi.

Buna göre, Uber telafi olarak yaklaşık 178 milyon dolar (272 milyon Avustralya doları) ödemeyi kabul etti.

Uzlaşmaya varılan meblağın ödenmesi için Yüksek Mahkeme'nin onayı gerekiyor.

Uber'e, 2019'da "yasa dışı çalıştığı" ve taksiciler ile özel araç şoförlerine karşı "haksız rekabet" gerekçesiyle dava açılmıştı.