Üç çocuğun öldüğü inşaat AKP’li belediye ile valiliğe ait çıktı!

Sancaktepe’de üç çocuğun cesedinin bulunduğu inşaat, AKP’li Sancaktepe Belediyesi ile İstanbul Valiliği’ne ait çıktı. CHP’li Meclis Üyesi Karip, “Vali ve Belediye Başkanı’nın kazdığı kuyuda evlatlarımız yok oldu” dedi.

İsmail ARI

İstanbul Sancaktepe'de 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlerin cansız bedenleri, bir inşaatın su dolu temelinde bulundu.

Çocukların oyun oynarken su dolu temele düşerek hayatlarını kaybettiği tahmin edilirken çocukların öldüğü inşaatın AKP’li Sancaktepe Belediyesi ile İstanbul Valiliği’ne ait olduğu ortaya çıktı. İnşaat alanının çevresinde de Sancaktepe Belediyesi’nin pankartları yer alıyor.

30 TEMMUZ’DA TÖREN DÜZENLENDİ

Sancaktepe Belediyesi, 2021’de yan yana cami ve cemevi yapılmasının önünü açtı. CHP’li meclis üyeleri ve Alevi örgütleri karara, “Bu proje FETÖ’nün cami-cemevi projesinin bir benzeridir” diye tepki gösterdi. Ancak belediye itirazlara kulak asmadı. 30 Temmuz’da da İstanbul Valisi Davut Gül, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Ataşehir Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş ve Birlik Cemevi Başkanı Korkmaz Sencer’in katıldığı törenle “Birlik Cemevi” adı verilen projenin temeli atıldı.

#Sancaktepe’de Valiliğimiz ve ilçe belediyesince ortaklaşa inşa edilecek Hilal Mahallesi Birlik Cemevi Temel Atma Töreni Valimiz @gul_davut, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ve Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü’nün katılımı ile gerçekleştirildi. pic.twitter.com/k27ooNriBL — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) July 30, 2023

CİDDİ İHMALLER VAR

Sancaktepe Belediye Meclisi’nin CHP’li üyeleri de bölgeye giderek inceleme yaptı. CHP’li Meclis Üyesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı İlknur Ünlü BirGün’e yaptığı açıklamada ihmalleri sıraladı.

Ünlü, "İnşaat alanı çevresindeki kapamalar ile korkuluklar yer yer kırık veya tamamen açık. İnşaat alanında ciddi bir güvenlik açığı var. Kapıda 24 saat güvelik görevlisi olması lazım ama kapıda güvenlik yok. Temelin içi su dolmuş ve suyu çocukları çıkarmak için çekmişler. Dalgıç pompalar ile suyun çekilmesi ve su birikmesinin önlenmesi lazımdı. İnşaat alanında ruhsat tabelası da yok. Mutlaka olması gerekirdi. İş güveliği ile ilgili ‘inşaat sahası ve girilmez’ gibi tabelalar dahi yok. İnşaat alanının aydınlatması da yok. İlk göze çarpan eksilikler bunlar. Burada ilk incelemede hem yüklenici müteahhit firmanın hem de ana iş veren olan Sancaktepe Belediyesi ile İstanbul Valiliği’nin ciddi ihmalleri olduğu göz çarpıyor. Çocukların ölümüne dair kesin sonuçlar elbette Adli Tıp’ın raporuyla ortaya çıkacaktır. Cinayet şüphesi, gibi şüpheler de Adli Tıp raporu ile aydınlanacaktır" dedi.

TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

CHP’li Meclis Üyesi Erdoğan Karip ise, “Kamu görevlisi olan sorumluların soruşturma tamamlanana kadar görevlerinden el çektirilmesi gerektiğini” vurgulayarak şunları söyledi: “Vali ve Belediye Başkanı’nın kazdığı kuyuda evlatlarımız, ülkemizin geleceği olan çocuklarımız yok oldu. Cumhuriyet Halk Partisi olarak ihmali olanların ortaya çıkartılması için bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız.”

ÖNCEKİ GÜN KAYBOLDULAR

Hilal Mahallesi Karşıyaka Caddesi üzerinde önceki gün saat 17.00 sıralarında 3 çocuk kaybolmuştu. Sokakta oyun oynayan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlerden haber alınamaması üzerine ailesi polise giderek kayıp başvurusunda bulunmuştu. İhbar üzerine harekete geçen Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri kayıp çocukları bulmak için çalışmalarını sürdürürken, aynı mahallede Gülpembe Sokak üzerinde bulunan inşaattan gelen ihbar üzerine çalışma başlatıldı. Sancaktepede kayıp olan 3 çocuktan acı haber; cansız bedenleri inşaatın temelinde bulundu İnşaatın güvenlik görevlisinin çocuk cesedi gördüğü yönünde verdiği ihbarla polis ve itfaiye ekipleri, su dolu inşaat temelinde çalışma başlattı.

İtfaiye ekipleri inşaatın temelindeki suyu tahliye ederken, çalışmalar sonunda 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Çocukların önceki gün sokakta oyun oynarken kaybolan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşler olduğu tespit edildi. Polis olay yerinde inceleme yaparken, acı haberi alan aile ise olay yerine geldi. Olay yeri inceleme ekipleri, inşaat ve çevresinde detaylı inceleme yaptı. Çocukların cenazeleri inşaatın temelinden çıkarılarak cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Çocukların babası Ayvaz Sağın, inşaat alanının okulun hemen karşısında olduğuna dikkat çekerek, "Okulun kamera kayıtlarına baktığımızda çocukların aşağıya doğru yöneldiğini gördük. Aşağıya gittiğimizde suyun yüzeyinde boğulmuş vaziyette 1 tanesini gördük. Umudumuz diğer çocukları bulmaktı. İtfaiye ekipleri geldi suyu çektiler, sular çekilince diğer 2 çocuğunda orada olduğunu gördük. İhmal var oraya gittiğimizde kısa bir saç var topu düşmüş topu alayım derken biri girmiş diğerleri de peşinden girmiş 3’de boğulmuş gerekli yerlere şikayette bulunacağım zaten Orası okul yaya yolu benim çocuklarım gitti, başkasının çocukları da var. Peşini bırakmayacağız davacı olacağız. Orası alçak bir yer bakılsa çocuğun suyun yüzeyinde olduğu görülüyor. Burada hiçbir şekilde önlem yok zaten gereken davayı da açacağım bizim canımız yandı kimsenin canı yanmasın" dedi.