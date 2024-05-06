"Üç Fidan" idamlarının 52. yılında anılacak: Denizler bugüne ışık tutuyor

68 Kuşağı’nın devrimci önderlerinden Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın 6 Mayıs 1972’de idam edilmesinin üzerinden 52 yıl geçti. Üç Fidan’ın mücadelesi bugüne ve geleceğe ışık tutmaya devam ediyor.

Haber Merkezi

6’ncı Filo’yu denize döken; emperyalizme, faşizme, savaşa, açlığa, yoksulluğa karşı mücadele bayrağını ellerinden düşürmeyen Üç Fidan’ın mücadelesi bugün de sürüyor. Ülkenin bağımsızlığı için mücadele eden Üç Fidan için bugün anma etkinlikleri yapılacak.

Dünyada sol ve özgürlükçü hareketlerin hakim olduğu ‘68 dönemi’ Türkiye’de de geniş kitleleri etkisi altına aldı. 1969 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin işgaline öncülük eden Gezmiş hakkında tutuklama kararı çıkartıldı, ancak Gezmiş yakalanmaktan kurtulmayı başararak Filistin’e gitti. 12 Mart 1971’de muhtıra ile gelen askeri darbe, öğrenci hareketini hedef tahtasına oturttu. THKO ve Mahir Çayan önderliğindeki THKP-C’nin pek çok üyesi tutuklandı veya öldürüldü. Deniz Gezmiş, Gemerek’te, Yusuf Aslan Şarkışla’da, Hüseyin İnan Kayseri’de yakalandı.

Gezmiş, Aslan ve İnan, savcılığını Baki Tuğ’un üstlendiği, Tuğgeneral Ali Elverdi başkanlığındaki Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 No’lu Askeri Mahkeme’de yargılanarak idama mahkûm edildi. Bu dönemde onları kurtarmak için yapılan girişimlerin çoğu sonuçsuz kaldı, hapisten kaçmayı başaran Mahir Çayan önderliğindeki bir grup NATO’ya ait radar istasyonunda çalışan iki İngiliz ve bir Kanadalı teknisyeni kaçırarak Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın serbest kalması istemiyle eylem başlattılar, ancak Kızıldere’de kuşatıldıkları evde katledildiler.

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan hakkında verilen idam cezaları TBMM’de 24 Nisan 1972’de yapılan oylamada 48’e karşılık 273 kabul oyuyla kesinleşti.

SABAHA KARŞI İDAM

İdam kararları, TBMM Genel Kurulu’nda Süleyman Demirel liderliğindeki Adalet Partisi grubunca, 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’a karşılık olmak üzere "üç - üç" diye tempo tutularak onaylandı. CHP kanadında ise İsmet İnönü ve Bülent Ecevit ile arkadaşları "siyasi suçlarda idam cezasına karşı çıkarak" ret oyu kullandılar.

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, 6 Mayıs 1972’de, bugün müze olan Ankara Ulucanlar Cezaevi’nde sabaha karşı asılarak idam edildiler. İdam edildiklerinde Gezmiş ve Aslan 25, İnan ise 23 yaşındaydı.

LONDRA’DA UNUTULMADILAR

Türk ve Kürt Toplumu Dayanışma Merkezi’nin (DAY-MER) çağrısıyla Londra’da Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan Karl Marx’ın Highgate’te bulunan anıtı önünde anıldı. Denizlerin mücadele arkadaşları Mustafa Yalçıner ve Aydın Çubukçu anmada birer konuşma yaptı. DAY-MER üyelerinin yanı sıra, Karl Marx’ın doğum günü vesilesiyle anıtı ziyaret eden İngilizler de anmada yer aldı.

Londra’da Karl Marx’ın anıtı önünde anma yapıldı.

YURT GENELİNDE ANMA

Üç Fidan, bugün İstanbul Dolmabahçe’de ve Ankara Karşıyaka Mezarlığı’ndaki kabirleri başında anılacak.

Üç Fidan için pek çok kentte da anma yapılacak.

• SOL Parti bugün saat 13.00'da Karşıyaka Mezarlığı'na yürüyüş gerçekleştirecek.

• Emek Gençliği saat 18.00'da Taksim AKM önünde toplanıp Dolmabahçe'ye yürüyecek.

• SOL Genç, TKH, DİP, FKF ve Devrimci Gençlik Dernekleri saat 17.30'da İTÜ Gümüşsuyu Kampusu önünden Dolmabahçe'ye yürüyüş gerçekleştirecek.